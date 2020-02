Defekte Bremse und viele Mängel mehr

Viele Mängel hatte das Auto einer Mittenwalderin, das die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr zog. Die Beamten ermitteln.

Mittenwald - Unfassbar, all die Mängel, die die Polizei bei einer Kontrolle an dem Wagen einer 66-jährigen Mittenwalderin feststellen musste: Da waren von Sommer- und Winterreifen gleichzeitig und das in unterschiedlichen Größen, einer defekten Bremsanlage bis hin zu kaputten Stoßfängern und Radkästen alles mit dabei.

Kennzeichen abgelaufen

Die 66-jährige Mittenwalderin war am Dienstag auf dem Weg von München nach Garmisch-Partenkirchen auf der A 95 in Höhe der Anschlussstelle Seehaupt einer Kontrolle unterzogen worden. An ihrem 17 Jahre alten Ford Ka war zudem ein Kurzzeitkennzeichen angebracht, das bereits am 3. Januar abgelaufen war. Sie durfte nicht mehr weiterfahren. Am Mittwoch wurde der Pkw für eine weitere technische Untersuchung vom Autobahnparkplatz aus abgeschleppt. In der Annahme, dass er noch dort stehen würde, ließ sich die Frau dort hinfahren, überquerte die Autobahn zu Fuß, um am Parkplatz festzustellen, dass ihr Auto weg war. Sie ließ sich zur Raststätte Höhenrain mitnehmen, wo sie die Polizei auffinden konnte.

Es laufen Ermittlungen

Gegen die Mittenwalderin wurden Ermittlungen wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Zudem musste sie ein Verwarngeld bezahlen, weil sie die A 95 zu Fuß überquert hatte. Schon 2019 war sie der Polizei wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen.

