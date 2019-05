Neue Pläne fürs marode Bürgerhaus: So fallen die ersten Reaktionen aus

Mit ihrer Offensive ist den Freien Wählern der große Frühjahrscoup gelungen. Ihr Plan zur Neugestaltung des Bürgerhaus-Areals liegt inzwischen als Antrag im Rathaus. Nun heißt es auch für die anderen Fraktionen: Farbe bekennen.

Mittenwald – Der Bürgermeister weiß von den Planspielen der Freien Wähler seit Anfang der Woche. Da ist das Konzept hochoffiziell als Antrag im Rathaus eingetrudelt. „Es wird nicht langweilig“, meint Adolf Hornsteiner (CSU). Die Ideen der Freien Wähler bezüglich Veranstaltungssaal plus Wellnessbereich auf dem Gelände des sanierungsbedürftigen Bürgerhauses möchte der Rathauschef nicht kommentieren – noch nicht. „Aber das Thema hat natürlich grundsätzliche Relevanz.“ Möglicherweise wird das VWA-Konzept (Veranstaltungssaal mit Wellnessangebot am Anger) möglicherweise noch vor der Sommerpause behandelt.

Die Zeit spielt bei diesem Thema keine Rolle, findet zumindest Gemeinderat Stefan Schmitz (Bürgervereinigung). „Der Veranstaltungssaal läuft uns nicht davon.“ Denn selbst nach dem Bau der Dreifach-Sporthalle am Mauthweg und dem damit verbundenen Auszug des Turnvereins bleibt die alte TSV-Halle für gesellschaftliche Termine eine Anlaufstelle – bis auf Weiteres. Noch hat es keine zielführenden Diskussionen über das Schicksal der über 90 Jahre alten Anlage gegeben. Gut möglich, dass zehn Monate vor der Kommunalwahl in die Sache dank der Freien-Wähler-Offensive Bewegung kommt.

Diskussionen sind zu erwarten

Das Überraschungsmoment hatten sie zumindest auf ihrer Seite. „Ich wusste gar nichts“, bestätigt Enrico Corongiu (SPD), der aus dem Tagblatt von den Plänen der größten Oppositionspartei erfahren hatte. Sein erster Eindruck: „Das hört sich recht attraktiv an.“ Aber es bleiben natürlich noch „einige Fragen“ für ihn und seinen Parteifreund Rudi Rauch.

„Daher freue ich mich auf weitere Details und die Diskussion.“ Der damit verbundenen Debatte über die TSV-Halle will Corongiu nicht vorgreifen – nur so viel: Wenn die CSU den Zustand des ehemaligen Karwendelbads kritisieren dürfe, dann gelte das umgekehrt für die anderen Fraktionen auch in puncto der in die Jahre gekommenen TSV-Halle.

Schmitz von der Bürgervereinigung möchte „total ergebnisoffen“ in die Diskussionen über das VWA-Projekt der Freien Wähler treten. „Wobei sicherlich die Kosten ein Manko sind.“ Damit zielt Schmitz auf die von Gemeinderatskollegen Florian Lipp und seinen Freunden kalkulierten bis zu neun Millionen Euro Investitionsvolumen ab. Viel Geld bei ungünstigen Voraussetzungen. „Wir sind eine klamme Kommune und werden es immer bleiben“, verdeutlicht Schmitz. Was ihm wohl auch deshalb missfällt: „Die Freien Wähler wollen immer was Neues hinstellen.“ Hängt da etwa der alte TSV’ler Schmitz ein bisschen an der alten Heimstätte TSV-Halle? Ähnliches wird auch Bürgermeister Hornsteiner nachgesagt.

Sie alle werden sich demnächst positionieren dürfen – der Initiative der Freien Wähler sei Dank.

