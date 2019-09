Duo rastet aus: Mehrere Verletzte nach Schlägerei

Sogar die Bundespolizei musste am frühen Morgen in Mittenwald ausrücken.

Zwei Personen im Klinikum

Zwei Rumänen hatten zu viel getrunken und sind daraufhin mit Einheimischen in Streit geraten. Der Zank eskalierte: Gleich mehrere Personen wurden am frühen Morgen in Mittenwald verletzt.