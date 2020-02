Drehbuch stimmt – bis der Mittenwalder Bürgermeister spricht

Mit einem Bürgermeister Georg Seitz wird die alte Mittenwalder TSV-Halle verschwinden. Das teilte der Rathaus-Aspirant der Freien Wähler bei einer Wahlveranstaltung mit.

Mittenwald – Lange Zeit hat das Drehbuch gepasst: Bürgermeisterkandidat Georg Seitz (51) spricht in einem knapp einstündigen Vortrag über seine Ziele, dann stellt sich Landrat Anton Speer ein gutes Zeugnis über seine zu Ende gehende sechsjährige Amtsperiode aus. Applaus von den rund 50 Zuhörern. Soweit so gut an diesem Mittwochabend im Saal des Hotels Post, doch zum Finale der Wahlversammlung der Freien Wähler bittet Ortsvorsitzender Josef Schandl zum Frage-und-Antwort-Spiel.

Einer erhebt sich: Bürgermeister Adolf Hornsteiner (58). Der schwarze Gegenpart, der mit einer CSU-Abordnung aufmarschiert ist, hört lange zu. Als sich die Gelegenheit bietet, schlägt er zu. Ab jetzt glaubt man, es handele sich um einen PR-Termin des Amtsinhabers. Fragen aus dem Publikum etwa zum Kranzberg oder zur Karwendelbahn beantwortet er in gewohnter Ausführlichkeit. Sein Herausforderer Seitz auf der Galerie und Landrat Speer schweigen. Wenn Blicke töten könnten.

Zunterer spöttisch

Irgendwann platzt dem genervten Gemeinderat Sepp Zunterer der Kragen. „Gibt’s noch weitere Fragen für den Adi?“, fragt er mit spöttischem Unterton in die Runde. Botschaft angekommen beim Versammlungsleiter. „Bestehen noch Fragen, die nicht der Bürgermeister beantworten muss?“ Als Schandl zu guter Letzt noch einmal um Unterstützung für seine Gruppierung und den Spitzenkandidaten wirbt, erfasst plötzlich eine Böe ein Seitz-Plakat. Nur noch an einem Reißnagel befestigt baumelt es herunter. Rückenwind sieht anders aus? Zweiter Bürgermeister Gerhard Schöner (CSU) muss unwillkürlich schmunzeln.

Sein Parteifreund Hornsteiner jedenfalls, der sich mit seinen Freunden in die Höhle des Löwen wagte, hat durch eigenes Zutun, aber auch dank einiger Zuhörer eine Plattform beim politischen Gegner erhalten – kommt auch nicht alle Tage vor.

Keil im Gemeinderat

Schade für seinen langjährigen Freund Seitz, der bei seiner Präsentation einen ordentlichen Auftritt hinlegt. Der Gratz’n-Schorsch, wie ihn alle nennen, sieht spätestens seit der Hallenbad-Debatte einen Keil getrieben in den Marktgemeinderat. „Das hat sehr viel zerschlagen, ein Miteinander ist bei weitem nicht mehr da.“ Falls er gewinnt, strebt Seitz „fraktionsübergreifende Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ an. „Es geht nur ein Miteinander und kein Gegeneinander.“ Kritik an die scheinbar allmächtige CSU fällt spärlich aus – beispielsweise bei der von den Freien Wählern beantragten Plakatierungsverordnung. „Die CSU wollte es nicht, also wird der Markt wieder zu plakatiert!“

Seitz bezieht auch thematisch klar Position: Mit ihm an der Rathausspitze wird die altehrwürdige TSV-Halle bald Geschichte sein – „so leid es mir tut“. Der gelernte Spengler glaubt gravierende Gründe für den Abriss zu haben: keine Parkplätze, zu kleine Küche, keine ausreichende Feuerwehrzufahrt und mitten im Wohngebiet. Statt den von der CSU propagierten Umbau für 2,8 Millionen Euro streben die Freien Wähler dort bezahlbaren Wohnraum für Einheimische an, ebenso auf dem StoV-Gelände, das irgendwann vom Bund an die Kommune übergehen wird.

Seitz kritisch

Beim geplanten aja-Hotel sieht Seitz „noch einigen Gesprächsbedarf“. Der Herausforderer betont: Die fünfköpfige Fraktion der Freien Wähler, die erst im September 2019 informiert worden sein soll, hat – bis auf Sepp Zunterer – lediglich jene Entscheidung mitgetragen, dass mit den Investoren der Deutschen Seereederei (DSR) verhandelt werde. „Mehr ist noch nicht geschehen.“ Grundsätzlich befürchtet Seitz einen Nachteil für angestammte Vermieter, wenn die aja-Gruppe mit „Dumpingpreisen“ operiert. „Daher sehe ich das Projekt sehr kritisch.“ So oder so muss ein öffentlicher Badebereich samt Wellnessangebot her. Das kann laut Seitz nur am abbruchreifen Bürgerhaus entstehen. „Dem Gast nichts anzubieten ist zu wenig.“