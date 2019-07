Naturfriedhof: Jetzt ebnet Gemeinderat Mittenwald den Weg

Die Bayerischen Staatsforsten planen eine Bestattung unter Bäumen auf Mittenwalder Flur. Gemeinderat Georg Seitz hat seine Bedenken wegen dieser Naturruhestätte. Er fürchtet Konkurrenz zum kommunalen Friedhof.

Mittenwald – Die Natur wird für die Menschen immer wichtiger. Wenig verwunderlich ist es also, dass sich dieses Bewusstsein auch auf die Bestattungsformen auswirkt. So möchten die Bayerischen Staatsforsten im Elmauer Tal auf Mittenwalder Gemeindegebiet bald ihren ersten Naturfriedhof in Bayern verwirklichen.

Rund 31 Hektar umfasst der künftige Trauerwald zwischen den Fünf-Sterne-Hotels Elmau und Kranzbach. Schließlich ist der Markt Mittenwald Träger, betreiben wollen den Trauerwald die Bayerischen Staatsforsten.

Kaum Eingriffe

Baulich muss beim Projekt „Stille Wälder“ nicht viel passieren. Ein Hauptweg mit etwa 2,5 Metern Breite sowie Pfade mit 1,2 Metern Breite mit sandwassergebundenen Oberflächen sollen angelegt werden. Gleiches Material will man für die zwei geplanten Parkflächen verwenden, die zum Teil schon jetzt als solche in Betrieb sind. Zudem sind zwei Andachtsplätze vorgesehen. Sie werden mit einer Holzkonstruktion überdacht und für die Bestattungszeremonien genutzt. „Eingriffe in den Waldbestand sind grundsätzlich nur zur Verkehrssicherung vorgesehen und werden auf das notwendige Maß reduziert“, sagt Marktbaumeister Ralf Bues.

Konkurrenzkampf

Klassische Erdbestattungen soll’s keine geben, der Friedhof wird lediglich mit Urnengräbern besetzt. Auch auf Grabsteine verzichten die Betreiber. Lediglich ein Schild an einem Baum erinnert an die Verstorbenen. Arbeit macht der Gottesacker also für die Hinterbliebenen keine. Ein „gesellschaftlicher Trend“, dem Gemeinderat Georg Seitz (Freie Wähler) nicht viel abgewinnen kann. „Keiner will sich mehr um die Grabpflege kümmern“, bedauert der Gratz’n-Schorsch. Er fürchtet deshalb einen Konkurrenzkampf zwischen dem Natur- und dem Gemeindefriedhof an der Schöttlkarstraße. „Wir müssen ihn erhalten“, fordert Seitz und schlägt vor, die Friedhofssatzung zu überarbeiten, um auch dort künftig das Prinzip des Naturfriedhofs zu verwirklichen. Denn für Seitz wäre diese Art der Bestattung auch auf dem kommunalen Friedhof möglich, um einen Gräberschwund vorzubeugen. „Es ist kein schöner Anblick, wenn Gräber immer weniger werden.“

Bürgermeister beschwichtigt

Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) versicherte nachdrücklich, dass auf beiden Seiten, also Träger und Betreiber, „absolut nicht daran gedacht ist, den kommunalen Friedhof Konkurrenz, Wettbewerb oder gar gegenstandslos zu machen“. Vielmehr sei der Naturfriedhof eine Ergänzung zum konservativen Angebot. Die Ruhestätte an der Schöttlkarstraße „wird langfristig der Bevölkerung zur Verfügung stehen“.

Überzeugen konnte er Seitz trotzdem nicht. Der Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme – die von Seitz – die baurechtlichen Voraussetzungen für die Naturruhestätte abgesegnet und den Flächennutzungsplan entsprechend geändert.