Neues Millionen-Projekt in Mittenwald: Im Bahnhofsviertel könnte ein Low-Budget-Hotel entstehen

Jetzt muss der Mittenwalder Gemeinderat Farbe bekennen: Kommende Woche entscheidet er über ein Projekt an der Ladestraße Ost.

Mittenwald – „So etwas gibt es im ganzen Oberen Isartal nicht.“ Von was der Mittenwalder Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) spricht? Vom geplanten Low-Budget-Hotel im Bahnhofsviertel. Am kommenden Dienstag will der Marktgemeinderat Farbe bekennen beziehungsweise die Bauleitplanung für dieses Millionen-Euro-Projekt auf den Weg bringen.

„Das wird eine interessante Sitzung“, meint der Rathauschef, der mit Hinblick auf die Aussprache in vier Tagen Details noch nicht preisgeben möchte. Feststeht allerdings, dass die Herberge im Zwei-Sterne-Bereich auf dem lange verwaisten Areal Ladestraße Ost entstehen soll. Konkret handelt es sich unter anderem um die Fläche, auf dem früher die Familie Wurmer einen Heizöl-Handel betrieben hat. Das Gelände ist später an eine Baustoff-Firma verpachtet worden. Der frühere Eigentümer Luitpold Wurmer, ehemaliger CSU-Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister, bestätigt, dass die etwa 2000 Quadratmeter umfassende Fläche an einen Bauträger verkauft worden sei – offenbar an die Ten-Brinke-Projektentwicklungs-GmbH. Deren Vertreter wollen am Dienstag ihr Vorhaben im Rathaus präsentieren. So viel ist durchgesickert: Ihre Herberge mit integriertem Einzelhandelsmarkt soll vornehmlich junges Reise-Publikum mit kleinem Geldbeutel anlocken.

Der Gemeinderat beschäftigt sich laut Bürgermeister bereits seit 2010 mit einer zielführenden Vermarktung der Bahnbrache. Jetzt scheint man einen Investor mit überzeugendem Konzept gefunden zu haben. Der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats soll dem Vernehmen nach am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung bereits seinen Segen gegeben haben. Damit verdichten sich die Vorzeichen, dass der Bebauungsplan Ladestraße Ost (Sondergebiet Einzelhandel/Tourismus) mit großer Mehrheit die erste Hürde meistert.

Und kommt auf diesem Gelände tatsächlich ein Hotel samt Vollsortimenter wäre die schon geraume Zeit geplante Fußgänger-Unterführung vom Bahnsteig hinüber zur karwendel-seitigen Ladestraße Ost die logische Konsequenz. Möglicherweise wird auch dieser Punkt in vier Tagen angesprochen werden.

Die Gemeinderatssitzung

am Dienstag, 9. Juli, beginnt um 19 Uhr im Ägidius-Jais-Saal des Rathauses.