Wunderbare Mittenwalder Ziegenwelt

Bei den Ziegenzüchtern in Mittenwald ist Christian Neuner zur Institution gereift. Jetzt hat der „Hackl“ nach 35 Jahren an der Spitze des Vereins das Zepter an Anton Kriner („Pletscher“) weitergereicht. Er soll die Erfolgsgeschichte der Goaß’n fortschreiben.

Mittenwald – Schon als Bub hat er seinen Opa Johann Neuner (1914 bis 1991), den ehemaligen Landtagsabgeordneten und Mittenwalder Bürgermeister, zu Terminen etwa bei den Weidegenossen begleitet. „Überall hat der Großvater mich mitgenommen“, erinnert sich Christian Neuner. Das Feuer für die Berglandwirtschaft war beim „Hackl“ also schon im Kindesalter entfacht.

Als 18-jähriger Jungspund gab er 1984 mit einigen Mitstreitern den Anstoß zum Wiederbeleben der Ziegenzucht. „Mein Lebenswerk“, entfährt es Neuner nicht ohne Stolz. 35 Jahre führte er mit Geduld, Ideen und vor allem Beharrlichkeit den von ihm mitgegründeten Ziegen- und Milchschafhalterverein. Nun tritt er als beratendes Ausschussmitglied in die zweite Reihe und überlässt die Führung einem anderen: Anton Kriner („Pletscher“). „Ein ganz Engagierter“, findet sein Vorgänger. „Ich bin froh, dass er den Mut hat, dieses Amt zu übernehmen.“

Neben Christian Neuner haben sich mit Roland Bauer (21 Jahre Kassier und beratendes Ausschussmitglied), Markus Seitz (15 Jahre im Ausschuss) und Christian Hornsteiner (neun Jahre im Ausschuss) weitere altgediente Goaßerer aus dem Führungsgremium verabschiedet.

„Es war eine wunderschöne Zeit, eine wunderbare Kameradschaft“, blickt Neuner auf dreieinhalb Dekaden zurück. Am 8. April 1985 wurde der heute 52-Jährige bei der Gründungsversammlung des Ziegenvereins im Postkeller zum Vorsitzenden gewählt. „Wir haben bei Null angefangen“, verdeutlicht der „Hackl-Christian“, „kein Geld, kein Weidevertrag, keine Weideflächen, gar nix.“ Nur eine Handvoll engagierter Viehzüchter mit gerade einmal 30 Goaß’n. Ziel war, der 1953 zum Erliegen gekommenen Ziegenhaltung einen neuen Impuls zu geben.

35 Jahre später kann man sagen: Experiment geglückt. Inzwischen treiben etwa 40 Nutztierhalter rund 350 Ziegen auf rund 28 Hektar Weideflächen am Hirzeneck, auf der Scheibenalm, in der Elmau und zum Brendten auf. Jedes Jahr werden von rührigen Mitgliedern weitere Flächen entbuscht und in saftige Bergwiesen verwandelt. „Der Verein ist ein Garant für die Erhaltung der Mittenwalder Kulturlandschaft“, behauptet Schriftführer Toni Braun mit Fug und Recht. „Das geht nur mit Idealismus, Freude und Heimatgefühl“, ergänzt Neuner. Rückblickend konstatiert er: „Es war ein Kraftakt.“ Damit spielt er auf die zähen Verhandlungen an, nach über 30 Jahren Pause auf staatlichen Flächen eine „in Vergessenheit geratene Ziegen-Beweidung“ wieder zuzulassen. „Tage und Nächte haben wir telefoniert.“ Und dabei auch den einen oder anderen Rückschlag erlitten. Eine entscheidende Rolle bei der letztlich erfolgreichen Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen bockbeinigen Beamten haben der ehemalige Landtagsabgeordnete Johann Neumeier (1990 bis 2008) und der langjährige Landrat Harald Kühn (2002 bis 2013), beide CSU, gespielt. „Die zwei waren der Schlüssel nach oben.“ Getreu dem Motto: Vitamin B schadet nie.

Nun also ist in Mittenwald die Ziegenwelt in bester Ordnung. Die Vorbereitungen für den Weidesommer 2019, der am 18. Mai starten soll, laufen auf Hochtouren. Schon jetzt gibt es Nachfragen in der Tourist-Info, wann der Goaß’n-Abtrieb im Herbst stattfindet. Er ist seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet mit tausenden Schaulustigen. Keine Frage: Die Mittenwalder Ziegen stellen auch einen touristischen Faktor dar. Wenn da nicht die Angst vor dem Wolf wäre. Hierzu ruft der „Hackl-Christian“ trotz aller Emotionen seine Mitstreiter, die den ungeliebten Beutegreifer so schnell wie möglich in die Wüste schicken wollen, zur Besonnenheit auf. „Wir müssen diese Zukunfts- und Existenzprobleme vernünftig und sachlich lösen.“