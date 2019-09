Zwei Monate nach der Katastrophe: Wie viele Schafe kehren zurück nach Mittenwald

Das kommende Wochenende wird nicht leicht für die Bergschafhalter in Mittenwald. Beim traditionellen Abtrieb ihrer Tiere rückt noch einmal die Juli-Katastrophe in den Fokus, bei der mindestens 180 Vierbeiner bei einem Hangrutsch qualvoll starben – wenn nicht mehr.

Mittenwald – „Die Wahrheit kommt erst am Sonntag heraus.“ Keiner weiß das besser als Christian Neuner, der langjährige Vorsitzende des Mittenwalder Ziegen- und Milchschafhaltervereins. Worauf der „Hackl“ abzielt? Natürlich auf die Anzahl der Bergschafe, die am Samstag von der Alm zurückkehren. Denn es war ein schrecklicher, ein blutiger Almsommer. Anfang Juli stürzten mindestens 180 Vierbeiner am Predigtstuhl bei einem Hangrutsch in den Tod (wir berichteten). Am Sonntag geht der Rest beim Schafscheid an der Gröblalm zurück an die jeweiligen Auftreiber. Gut möglich, dass der eine oder andere ohne ein Tier den Heimweg antreten muss. Immerhin ist gut die Hälfte der Herde ausgelöscht worden. „Doch wir dürfen die Flinte nicht ins Korn werfen“, appelliert Neuner an alle Züchter durchzuhalten. „Für die Region ist jeder Schafhalter wichtig!“

Was diese besonders freut: Die Welle der Solidarität. „Das ganze Oberland steht hinter uns“, bringt es der Hackl-Christian auf den Punkt. Lobende Worte verliert er auch über Bürgermeister Adolf Hornsteiner und Weidegenossenschaftschef Peter Reindl (Huss), die beide nach dieser Katastrophe die richtigen Worte fanden und mit Rat und Tat Unterstützung zusagten. „Dafür sind wir sehr dankbar.“

Besonders freut es die Schaferer, dass ebenso der Erlös des Regionalmarkts am kommenden Samstag (12 bis 17 Uhr am Gasthof Stern) an die Weidegenossenschaft geht. Mit anderen Worten: Zwölf heimische Betriebe – von der Brauerei Mittenwald über die Goas-Alm bis zum künftigen Luxushotel Silva Mountain – zeigen Flagge. „Daher muss es mit Optimismus, Idealismus und Freude weitergehen“, verdeutlicht Christian Neuner. „Lass’ dieses Jahr rumgehen, und freuen wir uns auf das nächste.“ Eines, bei dem eine wachsende und gesunde Herde wieder wohlauf auf der Hochalm grast.

Der Schafabtrieb

findet am Samstag, 7. September, statt. Gegen 12 Uhr zieht die Herde durch Mittenwald hinauf zum Schafstadel nahe der Gröblalm. Dort beginnt am Sonntag, 8. September, bereits um 8 Uhr der Schafscheid, also die Verteilung an die Besitzer. Alle Auftreiber treffen sich dort am morgigen Donnerstag zur Vorbesprechung.