Gemeinderat Mittenwald wandelt  Fußgängerzone in Einbahnstraße um

Die Operation „Hochstraße“ findet in Mittenwald seine Fortsetzung. Jetzt dürfen Fahrzeuge dort wieder rein - aber nur in eine Richtung.

Mittenwald – Die Zeit als Fußgängerzone ist passé. Jetzt wird die Hochstraße zur Einbahnstraße – und zwar vorerst bis 21. Juli. Das beschloss der Mittenwalder Marktgemeinderat am Dienstagabend bei der gut besuchten Sitzung in der TSV-Halle mit 19:1 Stimmen nahezu einhellig. Die neue Regelung soll spätestens am morgigen Freitag in Kraft treten. Ebenso beschloss man, ein zeitgemäßes Verkehrskonzept auf den Weg zu bringen (20:0) sowie einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis zu gründen (20:0), der ein Planungsbüro mit wichtigen Informationen füttern soll. Letzter Beschluss: Ab sofort gilt beim Befahren der Hochstraße eine Gewichtsbeschränkung. Für Kfz mit mehr als 3,5 Tonnen ist die 50-Meter-Passage künftig Tabuzone (20:0).

Vorausgegangen war eine vergleichsweise moderate Debatte vor der Rekordkulisse von etwa 100 Zuhörern. Vieles hatten die Fraktionen im Vorfeld abgesprochen. In vielem waren sich die einzelnen Gruppierungen einig. Anders als bei der denkwürdigen Sitzung am 26. Mai, als das Gremium auf Initiative von Florian Lipp (Freie Wähler) mit 11:10 Stimmen die Hochstraße kurzerhand zur temporären Fußgängerzone umgewandelt hatte.

Rückkehr soll‘s nicht geben

Was den Ortspolitikern Zustimmung, aber noch viel mehr Kritik bescherte. „Teilweise waren es berechtigte Beschwerden“, räumt Bärbel Rauch (SPD) ein. Ihre Partei, die Freien Wähler und Stefan Schmitz (Bürgervereinigung) hatten für die Vollsperrung zwischen 10 und 22 Uhr vor fünf Wochen votiert. Nach diesem Pilotprojekt, wie es Schmitz damals bezeichnete, versucht man nun für knapp drei Wochen die von der CSU und Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) bevorzugte Einbahnregelung von Ost (Karwendel) nach West (Kranzberg). Eines steht für SPD-Frau Rauch bei dieser Diskussion mittlerweile in Stein gemeißelt: „Eine Rückkehr vor den 26. Mai wird’s nicht mehr geben.“ Stattdessen soll ihr zufolge ein Arbeitskreis samt externen Experten ein schlüssiges Verkehrskonzept für den ganzen Ort erarbeiten.

Einig waren sich alle, dass der verstaubte Verkehrsrahmenplan von 1992 sich überholt hat. Neue Daten müssen her. Aufschlussreich in diesem Kontext ist die aktuelle Verkehrsmessung auf der Ludwig-Murr-Straße im Zeitraum von 4. bis 29. Juni. Aufschlussreich deshalb, weil man über Vergleichszahlen von Juli/August 2016 verfügt. Diesmal hat man 25 Tage geprüft, vor vier Jahren waren es sogar 32. Registrierte man damals „nur“ 9595 Fahrzeuge, so sind’s heute in der Wohnstraße im Bereich Lauterseefeld/Gries 13 758. „Ein deutlich erhöhtes Aufkommen“, konstatiert Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier. Was zum einen auf die gewachsene Anzahl an Kfz, zum anderen aber auch auf die Schließung der Hochstraße zurückzuführen ist.

Mehr contra als pro

Wohl auch deshalb formierte sich der Widerstand in diesem Viertel. Die Initiative „Gegen eine Vollsperrung der Hochstraße“ schlug im Rathaus mit rund 550 Unterschriften von Privatpersonen und 30 von Gewerbetreibenden sowie diversen Beschwerdeschreiben auf. Die Interessensgemeinschaft „Verkehrsberuhigte Hochstraße“ brachte es lediglich auf 65 Unterschriften. Nicht zuletzt aufgrund dieser Kräfteverhältnisse sieht sich die CSU in ihrer Haltung bestärkt. „Ein gesamtheitliches Konzept muss her“, fordert Fraktionssprecherin Regina Hornsteiner. „Das dürfte hoffentlich im Sinne aller sein.“ BV-Einzelkämpfer Schmitz unterstrich nochmals die Idee des durchstrukturierten Parkleitsystems. Beim Spezialthema Hochstraße betont er: „Wir wollen sie nicht als Durchgangsstraße sehen!“ Wie der Bürgermeister hervorhebt, sei die Hochstraßen-Regelung einer einzigen Sache geschuldet gewesen: Corona und ihren Folgen für die Gastwirte, die ums Überleben kämpfen. „Wir haben mit dem Thema umgehen müssen“, verteidigt Enrico Corongiu den Beschluss vom Mai. „Eine langwierige Prüfung wäre der Sache nicht gerecht geworden.“ Hätte der von Existenzängsten geplagte Kneipenwirt Josef Kehr nicht um Hilfe gebeten, ergänzt Gerhard Schöner (CSU), „würden wir heute noch nicht über ein Verkehrskonzept sprechen“.

Lipp kassiert Prügel

Geschweige denn über die Schließung der Hochstraße, die Florian Lipp angeregt und dafür jede Menge „Beschimpfungen und Prügel“ geerntet hatte – hauptsächlich anonym im Internet. „Diese stillen Helden sollen wissen“, ätzt Lipp, dass im Ort nicht annähernd so ein Chaos herrsche wie am Kranzberg-Parkplatz, wo er zu Hause ist. Im Übrigen, betont der „Dauberweiß“, dass er entgegen anderslautender Gerüchte nicht einmal in den vergangenen sechs Jahren zu einer Gemeinderatsitzung mit dem Auto gefahren sei. Seinen Kritikern ruft Lipp entgegen: „Wir wollen unser wunderschönes Zentrum attraktiv und zeitgemäß machen.“