Ella lässt Herrchens Herz höher schlagen

Drei Wochen war Hündin Ella wie vom Erdboden verschwunden. Dann taucht sie wieder auf.

Mittenwald/München – „Ein Wahnsinn“ – andere Worte fallen Christine Sprenger, der Vorsitzenden des Mittenwalder Tierschutzvereins, zu dieser hollywoodreifen Tiergeschichte nicht ein. Vor gut drei Wochen ist Hündin Ella auf dem Campingplatz am Isarhorn ausgebüxt und löste eine groß angelegte Suchaktion im Oberen Isartal aus. Am Wochenende tauchte das Tier wieder in Mittenwald auf – als wäre nichts geschehen.

Besser könnte man ein Drehbuch nicht schreiben, finden Herrchen Carlsson Reineke und seine Verlobte Kendall unisono. „Wir heiraten in einer Woche in Hamburg“, erzählt der Münchner. Da ist Ellas wundersame Rückkehr sozusagen das schönste Hochzeitsgeschenk für die beiden.

Ella bleibt verschollen

Diese Tiergeschichte mit dem guten Ende nimmt ihren Lauf am 14. September. Die eher ängstliche Ella, ein Podenco, streift sich auf dem Mittenwalder Campingplatz aus ihrem zu großen Geschirr, befreit sich von ihrem Halsband und rennt davon, als ob der Leibhaftige hinter ihr her wäre. Rufe nach der Streunerin verhallen. Ella ist wie vom Erdboden verschluckt. „Wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt“, berichtet Reineke. So baute man Lebendfallen auf, legte Geruchsspuren, um das dreijährige Tier anzulocken. Mit Unterstützung des Mittenwalder Tierschutzvereins wird zudem im großen Stil plakatiert. „Ich war überwältigt, wie viel freiwillige Arbeit die Leute hier leisten.“ Das eigentlich Traurige dabei: Ella bleibt verschollen. Selbst eine Fahrt im Streifenwagen der Bundespolizei entlang der Isartaler Straßen kann daran nichts ändern.

Tage und Wochen vergehen

Tage und Wochen vergingen. Immerhin: Von Zeit zu Zeit hat man die scheue Hündin gesehen. „Die ist gelaufen wie ein Weltmeister“, sagt ihr Herrchen. Jede Berghütte hat sie offenbar angesteuert, sogar jenseits der Landesgrenze in Scharnitz soll sie aufgetaucht sein. „Sie ist überall gesichtet worden“, bestätigt auch Tierschutzvereins-Vorsitzende Sprenger. Doch zu fassen war das vorsichtige Tier nie.

Bis zum vergangenen Freitag. Da steht Ella plötzlich vor Carina Fleischmann aus Mittenwald. Zu ihren beiden Windhunden fühlt sich die Streunerin scheinbar magisch hingezogen. Der leicht abgemagerte Vierbeiner bleibt jedenfalls im Hause Fleischmann. Umgehend wird Carlsson Reineke verständigt, der noch am selben Tag nach Mittenwald düst und die Ausreißerin mit nach Hause nehmen darf. Jetzt kann er völlig entspannt seiner Braut Kendall das Ja-Wort geben.