Der Abstandsbär neben Restaurant-Gästen: Kreative Lösung in der Coronakrise

Kreative Lösungen in der Krise: Darauf setzt das Mittenwalder Gasthaus Stern. Dort wird ein Kuscheltier zur Einhaltung der Coronaregeln genutzt. Zudem dient der Bär dem guten Zweck.

Mittenwald – Not macht bekanntlich erfinderisch. Das zeigt sich deutlich am Umgang mit den Coronaregelungen, von denen die Gastronomie besonders schwer betroffen ist. Restaurants haben zwar mittlerweile wieder geöffnet, den Abstand einzuhalten, stellt aber für viele ein Problem dar. Petra Musch, Betreiberin des Mittenwalder Traditionswirtshauses Stern, fand hierfür eine besonders kreative Lösung: den Abstandsbär. Seit die Gaststätte wieder ihren Innenbereich öffnen durfte, sorgen die ungewöhnlichen Gäste in der Stube dafür, dass der Mindestabstand eingehalten wird.

„Wir hatten das Problem, dass wir das halbe Mobiliar ausräumen mussten. Damit es trotzdem gemütlich bleibt, haben wir uns mit den Bären etwas Kuscheliges in die Stube geholt“, sagt Musch.

Corona-Abstandsbär in Mittenwald: Idee stammt ursprünglich aus Bangkok

Die Idee stammt von einem Restaurant aus Bangkok, dem „Maison Saigon“. Die dortigen Betreiber hatten Pandabären auf manche Plätze gesetzt. Andere Lokale warteten mit noch ungewöhnlicheren Lösungen auf: Im „Mediamatic Eten“ in Amsterdam speisen die Gäste in kleinen Gewächshäuser für jeweils zwei Personen. Das „Inn At Little Washington“ im US-Bundesstaat Virginia stockte die fehlenden Gäste einfach mit Kleiderpuppen auf, die passend zum Ambiente des Restaurants im Stil der 40er Jahre gekleidet sind.

Die Bären im Gasthaus Stern sind aber nicht nur dekorative Abstandshalter, sondern haben auch einen karitativen Zweck: Gäste können sie kaufen. Der Erlös wird an das Mittenwalder Kinderheim „Mauganest“ gespendet. „Mir war es wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, sagt Musch. So kommen die Bären aus dem örtlichen Spielwarenladen „Liliput“, der auch schon für Nachschub sorgen musste.

Lehrerin kauft ersten Bären in Mittenwalder Gasthaus - Erlös für guten Zweck

Neulich wurde der erste Bär verkauft. Eine Grundschullehrerin war zu Gast. „Sie ist ein riesiger Bärenfan und hat spontan gleich einen erstanden“, erzählt Musch erfreut. Als die neue Besitzerin erfuhr, dass der Erlös für einen guten Zweck verwendet wird, war sie doppelt begeistert. „Als Lehrerin hat sie selbst ein großes Herz für Kinder.“

Trotz der Lockerungen, die mittlerweile in der Gastronomie gelten, so betont die Betreiberin, „ist die Situation für uns noch lange nicht normal“. Ein kreativer Umgang mit den unpopulären Maßnahmen kann aber allemal nicht schaden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach der Corona-Öffnung: Deutsche Gastro in dramatischer Lage - es droht gigantische Pleitewelle

Johannes Konrad