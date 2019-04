Mittenwalder Kranzberg-Projekt beerdigt: Bürgermeister nennt die Gründe für das Scheitern

Die Modernisierungsoffensive auf dem Kranzberg wird es nicht geben – zumindest nicht in nächster Zeit. Bürgermeister Adolf Hornsteiner bestätigt das Aus des ehrgeizigen Vorhabens.

Mittenwald – „Das bedeutet einen gewaltigen Mehrwert für unseren Tourismus.“ Aus den Worten von Mittenwalds Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) klang Euphorie pur, als er im September 2017 das Kranzberg-Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro einer breiten Öffentlichkeit präsentierte. 18 Monate später nimmt er erneut Stellung zu der geplanten Modernisierungsoffensive. „Das Projekt ist schlicht nicht umsetzbar“, teilte der Rathauschef am Dienstagabend dem Marktgemeinderat zähneknirschend mit.

Das Vorhaben, das viele unterm Karwendel ohnehin skeptisch bis kritisch beäugten, war eigentlich als Befreiungsschlag für den örtlichen Tourismus gedacht. Kernstück sollte eine Seilbahn mit Acht- bis Zehn-Personen-Kabinen sein. Von der Talstation beim jetzigen Luttensee- Lift sollte sie die Fahrgäste (maximal 1000 pro Stunde) über die Mittelstation (oberhalb der Korbinianhütte) auf den Kranzberg-Gipfel (1391 Meter) befördern. Geschätzte Kosten: 13 Millionen Euro. Das hätte im Umkehrschluss das Ende des bisherigen Einer-Sessellifts (Baujahr 1950), der ohnehin seit 14 Jahren stillgelegten Gipfelbahn und des Korbinianlifts bedeutet. Von Behördenseite gab es im Großen und Ganzen Rückendeckung. Selbst der ehemalige bayerische Umweltminister Dr. Marcel Huber (CSU) signalisierte bei einem Ortstermin im September 2018 seine volle Unterstützung.

Kranzberg-Projekt gescheitert: Der Bürgermeister zeigt sich enttäuscht

Alles Schnee von gestern. Der Minister ist inzwischen Geschichte. Und der Grundsatzbeschluss des Marktgemeinderats vom September 2017 (16:2) ist ebenfalls Makulatur. „Für mich ist das eine Enttäuschung“, räumt der Bürgermeister ein. „Denn ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt für den Ort eine Chance gewesen wäre.“ Was auch immer jetzt passiert. „Die Uhren auf dem Kranzberg müssen neu gestellt werden.“

Über viele Monate hatte Hornsteiner mit Grundstückseigentümern verhandelt. Das Wohlwollen von etwa zehn von ihnen war bei dem Vorhaben unverzichtbar, weil auf deren Kranzberg-Flächen sogenannte Stationsbauwerke hätten errichtet werden müssen.

Ein wesentlicher Punkt, der letztlich zum Scheitern geführt hatte, war die Ausgangslage im Bereich des jetzigen Luttensee-Parkplatzes. Dort sollten die Talstation, ein Bus-Wendehammer und Stellflächen realisiert werden. Hornsteiner berichtete dem Gemeinderat davon, dass ein Verhandlungspartner in diesem neuralgischen Bereich dem Vorhaben positiv gegenüber getreten sei, der andere eher skeptisch.

Enteignung kam nie in Frage

Auch im oberen Bereich der geplanten Lift-Trasse hielt sich bei Teilen der Betroffenen die Euphorie in Grenzen. „Das gilt es zu akzeptieren.“ Das niederschmetternde Ergebnis will der Rathauschef „zunächst auf mich wirken zu lassen“. Das böse Wort Enteignung habe ihm zufolge nie eine Rolle gespielt. „Das kommt für einen Bürgermeister Hornsteiner nicht in Frage.“

Ähnlich enttäuscht zeigte sich CSU-Gemeinderat Michael Altmann. „Es betrübt mich sehr, dass das Kranzberg-Projekt am Unwillen weniger gescheitert ist – wirklich schade.“ Gleichzeitig regte Altmann an, die zugrundeliegende Machbarkeitsstudie der Hochschule München „nicht in die Tonne zu treten“.