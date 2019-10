AlpenweltCard beim Gastgeber angekommen

Die Kooperation mit dem Regionalverkehr Oberbayern funktioniert. Zu diesem Zwischenfazit gelangt Sabrina Blandau, die Geschäftsführerin der Alpenwelt Karwendel.

Mittenwald – Wer den Wochenendverkehr vor Augen hat, der mag die Worte von Sabrina Blandau kaum glauben. „Immer mehr Gäste lassen ihre Autos stehen und fahren Bus.“ Was laut der Gschäftsführerin der Alpenwelt-Karwendel-GmbH zum einen an der Kooperation mit dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO), zum anderen an der Attraktivitätssteigerung der AlpenweltCard liegt.

Inzwischen bieten sie 91 Prozent der Isartaler Gastgeber an. „Dies nutzen rund 36 000 Urlauber“, verdeutlicht Blandau. „Das entspricht einem Anteil von 15 Prozent aller gemeldeten Gäste.“ Diese sind dann zum Nulltarif neben dem gesamten Streckennetz auch auf der stark frequentierten Linie zum Lauter- und Ferchensee unterwegs und nutzen obendrein den Wander- und Gästebus im Sommer sowie die Ski- und Loipenbusse im Winter. „Jeder Urlauber hat die angeboten Freifahrten im Schnitt 3,2-mal genutzt“, teilt Blandau – keineswegs unzufrieden – mit. „Zumal uns der RVO bestätigt hat, dass es sich dabei um durchaus gute Werte handelt.“

Besonders oft haben den Transfer die Urlauber aus Wallgau in Anspruch genommen. Diese stiegen mindestens dreimal zu. Dabei pendeln die meisten im Oberen Isartal. „Rund 75 Prozent aller Fahrten finden innerhalb der Gemeinden Mittenwald, Krün und Wallgau statt.“

Die Auswertung zeigt zudem, dass außerhalb der Alpenwelt Karwendel die beliebtesten Zustiege in Garmisch-Partenkirchen, am Walchensee und in Kochel liegen. „Überproportional wurde die Buslinie zum Ferchensee von Gästen aus Mittenwald genutzt“, erläutert die GmbH-Chefin „Hier liegt der Anteil bei 8,5 Prozent.“ Diese Daten beziehen sich auf jährliche Werte, „obwohl die Busse nur saisonal verkehren“.

Blandau konstatiert, dass durch die Einführung der Gästefreikarten im RVO-Netz eine sinnvolle Angebotserweiterung gelungen sei. „Wir konnten keinen Rückgang bei der Nutzung von Wander- und Gästebussen feststellen.“ Die Statistik bezieht sich dabei auf einen durchschnittlichen Urlaubsaufenthalt von fünf Tagen.

Abschließend findet Blandau: „Die Werte sind steigerungsfähig, aber auch jetzt schon intensiv.“ Mit den Gratisangeboten leiste der Tourismusverbund einen Beitrag zu einer stärkeren Frequentierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie einer verbesserten Lebensqualität der Einheimischen. „In der Alpenwelt werben wir verstärkt für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, betont in diesem Kontext die Tourismuschefin. Als Beispiel nennt sie den Flyer „Mit der Bahn in die Berge“, der in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und dem Deutschen Alpenverein entstanden ist.