Lawinenschutz in Mittenwald: Mit jedem Jahr wird’s teurer

Seit 17 Jahren wird in puncto Lawinenschutz an der Landesgrenze diskutiert. Bis heute ist beim Thema Marchklamm nichts passiert.

Mittenwald/Scharnitz – Hätten die Länder Bayern und Tirol, wie ursprünglich geplant, 2010 den Lawinenschutz an der Marchklamm realisiert, dann wäre ihnen das grenzüberschreitende Projekt deutlich billiger gekommen. War damals bei der 260 Meter langen Galerie am Fuße des Brunnsteins mal von 7,5 Millionen Euro die Rede, so sattelte das Staatliche Bauamt Weilheim 2019 bei seinen Berechnungen ordentlich drauf. Die kombinierte 350-Meter-Lösung zum Schutz von Straße und Schiene sollte plötzlich 25 Millionen Euro kosten (wir berichteten). Nur gerade einmal ein Jahr später teilt Abteilungsleiterin Nadine Heiß mit, dass diese Variante kurz vor Scharnitz bei 33 Millionen brutto einschlägt.

Mit anderen Worten: Binnen einer Dekade haben sich die Baukosten mehr als vervierfacht. Das Schlimmste dabei: Es sieht momentan nicht danach aus, dass sich die beteiligten Stellen – Deutsche Bahn AG, Österreichische Bundesbahn, Tiroler Straßenbauverwaltung und Staatliches Bauamt – in absehbarer Zeit auf den Finanzierungsmodus einigen können. „Da sind wir in Abstimmung“, wiegelt Heiß ab. Vor einem Jahr sagte ihr Kollege Werner Hüntelmann zum Lawinenschutz an der Marchklamm: „Wir treiben ihn voran. Damit es endlich mal zu einer Entscheidung kommt.“

Akute Schwachstelle

Jetzt, über 17 Jahre nach dem Abgang der Lawine (8. Februar 2003), die sowohl die Bundesstraße 2 als auch die Bahnlinie unter sich begraben hatte und damit allen die akute Schwachstelle am ehemaligen Grenzposten offenbarte, denken die Experten scheinbar wieder über eine Verbauung im Anrissgebiet nach. „Wird geprüft“, informiert Heiß – soll auch deutlich billiger sein. Vor zehn Jahren machten 5,5 Millionen die Runde. Würde man die gleiche Preissteigerung wie bei der Galerie-Lösung zugrundelegen, wäre man jetzt bei 24,2 Millionen Euro. Die Anriss-Variante sah 2010 folgendes vor: Zwischen 2170 und 1800 Metern sollen auf einer Länge von 5870 Metern zahlreiche Stahlschnee-Brücken gebohrt werden. Allein an der Lawinen-Anrissstelle wollte man diese massiven Schneestopper – zwischen vier und 214 Meter lang – auf einer Fläche von 15,3 Hektar installieren.

Bürgermeister drängt auf Termin

Welche Lösung auch immer priorisiert wird von den Experten, der Mittenwalder Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) drängt auf eine zeitnahe Umsetzung. Bei der Wahlveranstaltung der Freien Wähler richtete sich der Rathauschef direkt an Landrat Anton Speer und schlug einen gemeinsamen Termin beim Bauamt in Weilheim vor. Hauptgrund für das Nachhaken Hornsteiners ist der forcierte Tunnelbau im Loisachtal. „Je durchgängiger es dort wird, desto mehr Fernverkehr wird das Obere Isartal bekommen.“

In diesem Kontext schilderte Hornsteiner dem Landrat regelmäßige Wochenend-Autoschlangen auf der Bundesstraße 2 in südlicher Richtung – und das nur, weil sich wegen einer fehlenden Abbiegespur an der Grenz-Tankstelle der Verkehr wegen einiger Sprit-Kunden zurückstaut. Speer ist das Problem an der Porta Claudia eigenen Aussagen zufolge durchaus bewusst. Sein Dilemma: „Die Tiroler schieben’s auf die Deutschen und die Deutschen auf die Tiroler.“