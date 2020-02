Wasserkraft-Projekt: Zu wenig Wasser, zu viel Geld

Das Wasserkraft-Projekt an der Leutascher Ache ist Geschichte. Der Gemeinderat Mittenwald hat es schweren Herzens zu Grabe getragen. „Das Risiko ist einfach zu groß“, bringt es Bürgermeister Adolf Hornsteiner auf den Punkt.

Mittenwald – Vor einigen Wochen hat es sich endgültig abgezeichnet: Das grenzüberschreitende Wasserkraftwerk an der Leutascher Ache ist Geschichte. Nun nahm auch der Mittenwalder Marktgemeinderat offiziell Abschied von diesem millionenträchtigen Projekt, das vor sieben Jahren als lokaler Beitrag zur vielgepriesenen Energiewende gestartet wurde.

„Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen ist das Risiko einfach zu groß“, umreißt Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) die Gründe, warum der Aufsichtsrat der Karwendel, Energie & Wasser GmbH (KEW), die bei diesem Vorhaben mit den Gemeinden Leutasch und Mittenwald in einem Boot sitzt, schweren Herzens Abstand von den Plänen genommen hat. „Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht“, versichert Aufsichtsratsmitglied und Gemeinderat Klaus Zwerger (Bürgervereinigung).

Die Wassermenge in der Leutascher Ache hat sich spürbar verringert

Im Grunde spielten laut Gemeindewerks- und KEW-Chef Matthias Pöll zwei Kriterien eine maßgebliche Rolle, warum auf die umweltverträgliche Stromerzeugung mit Tiroler Gebirgswasser verzichtet wird. Zum einen hat sich die Wassermenge im Vergleich zu vor zehn Jahren spürbar verringert. Möglicherweise ist das auf den viel zitierten Klimawandel zurückzuführen. „Der Einfluss einer dicken Schneedecke im Winter fehlt“, veranschaulicht Pöll das Dilemma.

Außerdem haben die gleichmäßigen Niederschläge nachgelassen. Und Starkregen in der jüngsten Zeit seien für ein Wasserkraftwerk ebenso kontraproduktiv. Denn in solchen Fällen müssten die Turbinen wegen Verschmutzungsgefahr abgeschaltet werden.

Lesen Sie auch: Bundeswehr Mittenwald: 40 Millionen Euro werden in Standort investiert

Darüber hinaus war’s zuletzt in den heißen Monaten schlicht zu trocken. „Wir haben kaum einen Sommermonat, der die Abflussmenge des langjährigen Durchschnitts erreicht“, verdeutlicht der KEW-Chef. Darüberhinaus muss noch genügend Restwasser in der Leutascher Ache für die touristisch genutzte Geisterklamm übrig bleiben. Denn schließlich wollen Urlauber von der Panoramabrücke nicht in ein völlig ausgetrocknetes Bachbett blicken.

Dieses Zuwenig an Wasser machen am besten nackte Zahlen deutlich. Errechnete man vor einigen Jahren maximal 15 Millionen Kilowattstunden, die per anno produziert werden können, so sind es jüngsten Kalkulationen zufolge jetzt nur mehr 10 Millionen Kilowattstunden. Also ein Drittel weniger Ertrag. „Das ist natürlich traurig“, bedauert Pöll.

Baukosten würden statt 11,5 satte 13 Millionen Euro ausmachen

Vorsicht ist jedoch auch in finanzieller Hinsicht geboten. Denn parallel zu der besorgniserregenden Wassermenge machen die galoppierenden Baukosten nachdenklich. Vorsichtig gerechnet würde das Projekt mindestens 15 Prozent teurer werden – also statt 11,5 zirka 13 Millionen Euro kosten. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, findet CSU-Fraktionschefin Regina Hornsteiner. „Fast zehn Jahre haben wir da reingesteckt“, ergänzt Georg Seitz (Freie Wähler). „Ich kriege so einen Hals. Alles spricht von der Energiewende, und dann werfen’s Dir solche Prügel zwischen die Füße.“

Unabhängig davon, ob der Bund den Kommunen die richtigen Rahmenbedingungen für solche Projekte bietet, ist aktuell ein Wasserkraftwerk an der deutsch-österreichischen Grenze seriös nicht machbar. Das sah am Ende auch der Marktgemeinderat so, der das ehrgeizige und länderübergreifende Vorhaben mit 18:0 Stimmen zu Grabe trug.

Lesen Sie auch: Hotel für Mittenwald - und ein öffentliches Schwimmbad gibt’s obendrein