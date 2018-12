Münchner (30) kommt mit Auto von Straße ab, stürzt 30 Meter ab und landet auf Baum in Garten

Der Münchner stürzte von der St2542 30 Meter in die Tiefe und landete auf einem Baum in einem Garten.

Er konnte sich selbst befreien

Ein Münchner (30) war in der Nacht auf Dienstag mit einem Firmenauto bei Mittenwald unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen - und stürzte 30 Meter in die Tiefe.