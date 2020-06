Polizist päppelt jungen Falken auf: neue Heimat für „Falco“ gefunden

Ein Polizist kümmert sich seit einigen Tagen um einen verletzten Turmfalken. Sinnigerweise nennt er ihn Falco. Nun hat er eine neue Heimat für den Vogel gefunden.

Mittenwald/Obernach– Normalerweise packt Paul Wolf zu, wenn es um böse Buben geht. Doch nun hat der Polizeibeamte keine betrunkenen Randalierer, sondern ein Federvieh fest im Griff. „Eine handvoll Vogel“, beschreibt Wolf seinen gefiederten Freund. Seit einigen Tagen kümmert sich der Mann aus dem Wallgauer Weiler Obernach um den verletzten Turmfalken.

Aufmerksame Wanderer hatten den jungen Greifvogel am Samstagnachmittag in der Nähe des Luttensees im Kranzberggebiet entdeckt. „Falco“, so taufte ihn sinnigerweise Paul Wolf, saß am Boden und konnte nicht mehr wegfliegen. „Er ist irgendwie am Fuß lädiert.“ Das ergab auch eine Untersuchung in der Praxis des Mittenwalder Tierarzts Martin Simon.

Polizist päppelt jungen Turmfalken mit Rohfleisch wieder auf

Die vergangenen vier Tage versuchte Wolf seinen tierischen Gast mit Rohfleisch aufzupäppeln. Dabei musste der Obernacher aufpassen, nicht Opfer des scharfen Schnabels zu werden – zumal ein Falke seinen Kopf ordentlich nach hinten drehen kann.

Inzwischen hat der Tierfreund aus Obernach Kontakt mit der Greifvogelstation in Sauerlach aufgenommen. Dorthin hat Wolf seinen Falco gestern gebracht. „Da ist er besser aufgehoben. Schauen wir mal, ob er wieder fliegt.“

Wobei der Polizeibeamte nicht verhehlen möchte, dass er den Vogel auch gerne behalten hätte. Nicht viele werden einen Turmfalken ihr Eigen nennen, der obendrein auch noch Falco heißt.

Lesen Sie auch folgende tierischen Geschichten aus Mittenwald:

Drei Wochen war Hündin Ella wie vom Erdboden verschwunden. Dann taucht sie wieder auf.

„Mehr als grenzwertig“: Kleine Nagetiere vor dem Hitzetod gerettet - Besitzer waren verreist

„Auf einmal war sie weg“ - Hündin zwei Tage in Felsspalte gefangen