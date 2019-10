Hochlandhütte: Die Erinnerungen bleiben

Ein durchaus denkwürdiger Bergsommer geht in der Hochlandhütte zu Ende. So gut das Geschäft gelaufen ist, die Erinnerung an die Schaf-Katastrophe bleibt.

Mittenwald – Bis zuletzt haben Birgit und Stefan Müller im Spätfrühling geschuftet, damit zum Saisonstart am 1. Juni ihre Hochlandhütte (1630 Meter) von den immer noch üppigen Schneemassen befreit ist. Knapp fünf Monate später rüstet sich das Ehepaar aus Wallgau fürs Finale. Am Kirchweihsonntag geht für die Müllers der fünfte Bergsommer zu Ende – ein durchaus denkwürdiger.

Das hat allerdings nichts mit dem Hüttenleben an sich zu tun – die Wirtsleute blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück –, sondern mit einem Ereignis, bei denen die Müllers Augenzeugen waren. Die Rede ist von dem verheerenden Hangrutsch, der sich am Vormittag des 1. Juli am Predigtstuhl ereignet hatte. Bei dieser Tragödie verloren die Mittenwalder Schafhalter die Hälfte ihrer Herde – in nackten Zahlen ausgedrückt: 200 Tiere fanden den Tod (wir berichteten). Von der benachbarten Hochlandhütte unterhalb des Wörners mussten die Müllers dieses schreckliche Massensterben mit ansehen. „Es ist schlimm, es ist traurig“, meint Stefan Müller. „Aber das kann keiner mehr ändern.“ Gedanklich haben er und seine Frau schon längst einen Haken hinter die Sache gemacht. „Das Thema ist erledigt.“ Doch im Laufe der vielen Wochen seit dem Unglückstag wurden sie immer wieder daran erinnert – von neugierigen Bergsteigern, die wissen wollten, wo und wie genau sich die Katastrophe denn abgespielt habe. Und so erzählte Müller ein ums andere Mal. Doch jetzt ist Schluss. Kein Wort wird mehr über die Sache verloren. Stattdessen freut sich Stefan Müller über einen Bergsommer, bei dem zumindest im Umfeld der Hochlandhütte nichts passiert ist – sprich: keine Menschen zu Schaden gekommen sind. „Klopf auf Holz.“

Der „super-gute Sommer“ hätte laut Müller sogar noch besser sein können, wenn da nicht die leidige Sache mit dem Wetterbericht gewesen wäre. „Das gibt uns sehr zu denken.“ Ihm zufolge wurde von Anfang Juli bis Ende August nahezu täglich ein Gewitter angesagt. „Bei uns oben hatten wir aber nur exakt drei“ – und nie vor 16.30 Uhr. Oft liegt der Fehler jedoch bei den Nutzern dieser Wetter-Apps, glaubt Müller. „Sie schauen sie nicht richtig an.“ Und ziehen deshalb falsche Schlüsse. Soll heißen: Sie blieben lieber unten.

Glücklicherweise fanden viele Bergfexe auch nach oben. Apropos: Im Gegensatz zu den anderen Isartaler Hüttenwirten verweilten die Müllers nahezu ohne Unterbrechung von Ende Mai bis jetzt in ihrem hochalpinen Refugium. Ganze zweimal musste der 51-Jährige hinunter ins Tal – zwecks Einkäufen. Nun also kehren sie nach Monaten der Abgeschiedenheit und harten Arbeit zurück in ihr Heim nach Wallgau. Was sie dort erwartet. „Lassen wir uns überraschen.“