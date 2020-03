Neue Pfarrer in Mittenwald: Auf Junggesellen folgt Familie

Die verwaiste Pfarrstelle in Mittenwald wird am 1. Juli neu besetzt: Simone und Josias Hilbert Hegele übernehmen. Derzeit ist das Ehepaar mit seinen zwei Kindern noch in Brasilien.

Mittenwald – Das Votum des Kirchenvorstands war einstimmig: Simone (36) und Josias Hilbert Hegele (31) übernehmen am 1. Juli im Doppelpack die verwaiste Stelle im Evangelischen Gemeindehaus in Mittenwald. Dort hatte sich bis Ende November 2019 Pfarrer Wolfgang Scheel (61) um die protestantischen Gläubigen gekümmert, ehe er auf eigenen Wunsch sich in den vorgezogenen Ruhestand nach München verabschiedete, um sich dort für die Rosa Liste in der Kommunalpolitik zu engagieren.

Auf den Junggesellen und gebürtigen Berliner folgt nun wieder ein Ehepaar – wie schon 2003, als Familie Kringel Fritz Kirchmeier beerbte. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Dienst in dieser freundlichen und engagierten Gemeinde Anfang Juli antreten dürfen und sind davon überzeugt, dass wir uns bei Ihnen als Familie gut einleben werden“, sagt Simone Hilbert Hegele, die momentan mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern Alena (acht Jahre) und Lucas (zwei) in Brasilien arbeitet – sozusagen der Heimat von Josias Hilbert Hegele. Dieser ist dort als Sohn eines evangelischen Pfarrers und einer Lehrerin geboren und aufgewachsen, hat in São Leopoldo angefangen, evangelische Theologie zu studieren. Dabei lernte er seine spätere Gattin 2006 kennen. „2008 haben wir geheiratet“, sagt die künftige Pfarrerin, eine gebürtige Freisingerin. Über Hallbergmoos ging’s für sie und ihre Eltern nach Raisting. Nach der Konfirmation in Weilheim studierte sie ebenfalls evangelische Theologie in München, Berlin, São Leopoldo und Göttingen. Es folgten das Vikariat in München-Milbertshofen und die erste Pfarrstelle in Petershausen. 2017 hatten die Hilbert Hegeles die Chance, für drei Jahre im Süden Brasiliens zu wirken. „Unsere Gemeindemitglieder sind überwiegend Nachfahren von Deutschen, die im 19. Jahrhundert nach Brasilien ausgewandert sind und die evangelische Konfession mitgebracht haben.“

In Kürze endet die Episode in Südamerika. „Wir freuen uns, dass wir ein junges und motiviertes Ehepaar gewinnen konnten“, bemerkt Dekan Jörg Hammerbacher aus Weilheim. Er betont, dass das Arbeitsverhältnis „nicht befristet“ sei. Mindestens genauso glücklich über die Personalentscheidung zeigt sich der Vertrauensmann im Kirchenvorstand, Hannes Wolf. „Ich bin sehr zufrieden.“

Vor einer Woche waren Simone und Josias Hilbert Hegele in Mittenwald und haben Werbung in eigener Sache gemacht. „Jetzt neigt sich unsere Zeit in Brasilien dem Ende zu, die sehr bereichernd, horizont-erweiternd und natürlich auch herausfordernd war“, meint die künftige Pfarrerin. „Der Abschied von Brasilien wird durch die Vorfreude auf Mittenwald erleichtert.“