Sterne-Koch wandert nach Neuseeland aus - und steigt in ganz anderes Geschäft ein

Er scheut sich nicht vor dem Abenteuer. Deshalb hat Stephan Kriegelstein aus Mittenwald einen mutigen Schritt gewagt. Der Sterne-Koch wanderte nach Neuseeland aus und bietet dort mit seiner Lebensgefährtin Camper-Vans an.

Mittenwald/Neuseeland– Bali – 28 Grad, Sonne, Palmen, Meer. Stephan Kriegelstein meint: „Es gibt Schlechteres.“ Mit seiner Familie verbringt er auf der indonesischen Insel gerade seinen Urlaub. Endlich sieht er seine Eltern wieder. Kann sie in den Arm nehmen, anstatt nur ihre Stimmen am Telefon zu hören. Sie leben in Mittenwald, er am anderen Ende der Welt. In Neuseeland, gut 24 Flugstunden entfernt. Der Abschied, sagt er, „wird der Super-Horror“.

So schwer dem 32-Jährigen dieser jedes Mal fällt, seine Entscheidung auszuwandern, bereut er keinesfalls. Er und seine Lebensgefährtin Kristina Roesebeck, 30, gebürtige Frankfurterin, haben sich etwas geschworen: „Dort zu bleiben, wo wir am glücklichsten sind.“ Derzeit ist das Christchurch, die größte Stadt auf der Südinsel Neuseelands.

+ In seinem Metier: Koch Stephan Kriegelstein hat in Österreich einen Michelin-Stern geholt. © privat Seine Heimat Mittenwald verließ Kriegelstein berufsbedingt. Nach seiner Lehre im Klaiser Sonnenhof zog es ihn hinaus in die große weite Gourmet-Welt. 2008 kehrte er Deutschland den Rücken, sammelte in der Schweiz Erfahrungen, arbeitete in Top-Küchen. Mit 28 gelang der Durchbruch. Als Executive-Chef im Luxus-Hotel „The Omnia“ in Zermatt holte er 2015 seinen ersten eigenen Michelin-Stern. Dann fiel der Entschluss: „Wir brauchen eine Auszeit.“

Eine Eigentumswohnung in Mittenwald zu kaufen, fühlte sich nicht richtig an

Kriegelstein und seine Freundin – er lernte sie in der Küche kennen und lieben – packten ihre Koffer, gingen ein Jahr auf Weltreise. Und strandeten an ihrem neuen Glücksgefühl-Ort. „Wir haben uns ins Land verliebt“, betont der Isartaler. Zwei Monate lang durchkreuzte es das Paar mit einem Van. Kam in Gebiete, in die man sonst eher nicht hinkommt. Kriegelstein nennt’s „die absolute Freiheit“.

+ Starten durch: Stephan Kriegelstein und seine Lebensgefährtin Kristina Roesebeck vermieten Campingbusse. © privat Immer wieder hat er sich überlegt, wie er sein Erspartes anlegen könnte. „Da siehst das Geld auf dem Konto und frägst dich: ,Was machst damit?‘“. Eine Eigentumswohnung in Garmisch-Partenkirchen oder Mittenwald kaufen? Nein. Fühlte sich nicht richtig an. Schließlich lernten die beiden bei ihrem Roadtrip einen Deutschen kennen, der vor elf Jahren ausgewandert war und eine Firma mit Camping-Vans betreibt, die in sechs Jahren auf 222 Fahrzeuge angewachsen ist. Kriegelsteins Gedanke: „Da geht was. Das können wir auch.“ Und zwar besser als die zahlreichen Konkurrenten auf dem Markt, die ihm zufolge teilweise schlechte Qualität anbieten. Das war der Startschuss für „Next Campers“.

Den Kochlöffel hat er nicht zur Seite gelegt, Kriegelstein arbeitet in Christchurch im Restaurant „Original Sin“. Den Fokus setzt das Paar auf den Van-Verleih, startet nun in die erste Hauptsaison. Sechs Fahrzeuge gehören derzeit zur Flotte. Das erste Auto ist schon gebucht. Der 32-Jährige hofft, irgendwann einmal ein paar Isartaler begrüßen zu dürfen.

Stress in Neuseeland? Das gibt‘s nicht - normalerweise

Bis zum Prototyp des Wagens war’s aber ein harter Weg, sagt er. Angefangen vom Entwurf des Logos über die Webseite bis hin zur Ausstattung – Kriegelstein und seine Lebensgefährtin kümmern sich um alles, erhielten aber auch Unterstützung von Kollegen und einem deutschen Schreiner und Elektriker. Festes Gaskochfeld, Heizung, großer Kühlschrank, Bett – die mobilen Unterkünfte jüngeren Baujahrs bieten Komfort. „Da kommt das typisch Deutsche raus“, sagt Kriegelstein und lacht. Das Qualitätsdenken.

Vieles unterscheidet Neuseeland von Deutschland. Die Mentalität – eine andere. „Bei uns zeigt man, was man hat“, sagt der Sterne-Koch. „Das gibt’s hier nicht.“ Er erzählt von Menschen, die mit Socken in den Supermarkt gehen, auf dem Konto aber Millionen liegen haben. Stress? Ein Fremdwort. Die Devise lautet: So wenig zu arbeiten, wie es geht, so viel Freizeit wie möglich. „Eine Kassierin aus Neuseeland, die zu Aldi wechselt“, scherzt er , „kriegt einen Vogel.“

Lesen Sie auch: Erstaunliche Entdeckungen: Wo die Welt Bairisch spricht

Die zwei Durchstarter mussten das erst verinnerlichen. An der Umsetzung scheitert’s noch. Gezwungenermaßen. Für ihren Traum nehmen sie große Mühen auf sich. Von 9 bis 23 Uhr stehen sie in der Küche, bis 3 Uhr nachts arbeiten sie für die Firma. Und in der Freizeit bauen sie die Autos aus. „Es ist schon haarig“, macht der Mittenwalder deutlich. Aber er ist überzeugt: Der Aufwand wird sich lohnen. Wenn nicht, „haben wir viel Lebenserfahrung gewonnen und nur Geld verloren“.