Die Goasn sind wieder da: Mittenwald von seiner Schokoladenseite

Teilen

Ziegenabtrieb in Mittenwald - 2. September 2023 - Echte Prachtkerle: (v. l.) Andreas Sailer, Matthias Wurmer junior und Andreas Neuner senior ziehen mit ihren stolzen Ziegenböcken durch Mittenwald. © Hubert Hornsteiner

Den Anfang machten die Ziegen: Nach und nach kehrt das Almvieh von der Alm zurück.

Mittenwald – Die ersten haben es geschafft: Rund 180 Ziegen sind am Samstag bei Kaiserwetter putzmunter von der Sommerweide in den Bergen nach Mittenwald zurückgekehrt. Den traditionellen Goasabtrieb verfolgten hunderte von Schaulustige. Die etwa 20 Treiber um Andreas Neuner senior („Hackl“), der seit Jahrzehnten mitten im Geschehen ist, nahmen sozusagen ein ausgiebiges Bad in der Menge.

Die Preisrichter (ab 2. v. l.) Josef Grasegger und Martin Bergmeister nehmen die Ziege von Franz Bartl aus Wallgau unter die Lupe. © Hubert Hornsteiner

Zuletzt graste die Herde auf der Scheibnalm nahe dem Ferchensee. Dort passten von Mitte Juli bis zum Schluss wechselweise insgesamt 20 Hüterbuben von 8 bis 18 Uhr auf die Ziegen auf. Beim Zug ins Tal gönnte die Mannschaft um Goaserer-Chef Toni Kriner den Ziegen eine Verschnaufpause – nicht ganz uneigennützig. Denn auf die Hirten wartete in der Lauterseealm ein spendiertes Weißwurst-Frühstück.

Anschließend ging’s weiter zur wartenden Menge. Nachdem Mensch und Tier den Zug durchs Gries und den Obermarkt absolviert hatten, wurden unter der Regie von Toni Braun – seit 1989 Schriftführer beim Ziegen- und Milchschafhalterverein – im Gatter auf dem Dekan-Karl-Platz die Ziegen an die jeweiligen Besitzer verteilt, umrahmt von der Partenkirchner Plattlermusi. Und natürlich zeichnete wie alle Jahre die Jury um Hati Meyer aus Kreuth – seit 1985, also von Beginn an dabei –, Sebastian Freisl aus Bad Kohlgrub, Josef Grasegger aus Partenkirchen und Martin Bergmeister aus Murnau die schönsten Exemplare aus. Hubert Hornsteiner