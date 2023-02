Ein Ort am Unsinnigen: Mittenwald wie entfesselt

Aus der Bahn: Im Schweinsgalopp rasen die Mühlradlfahrer durch die enge Gasse im Obermarkt. © PETER KORNATZ

Mittenwald – Marschieren die Maschkera, wird’s eng im Mittenwalder Obermarkt. Schätzungsweise 4000 Schaulustige belagern am Unsinnigen Donnerstag die gute Stube der Marktgemeinde schon lange vor Beginn des Maschkerazugs, der die ganze Pracht des alpenländischen Faschings zu Tage fördert.

Mittenwald - Sogar zwei Mädchen aus Polen, Lena (10 Jahre) und Kinga (18), die mit den Eltern ihren letzten Skiurlaubstag genießen, haben es in die erste Reihe geschafft. Die Neugierde wächst mit jeder Minute. Was es wohl mit dem Auftritt dieser Schellenrührer auf sich hat? „Wir kennen Faschingsumzüge auch bei uns zu Hause, aber dort finden sie nur in größeren Städten statt“, lassen die beiden Mädels wissen.

Alle können es kaum erwarten, bis das 12-Uhr-Läuten von St. Peter und Paul den Start ankündigt und die unzähligen Maschkera-Gruppen am dichtgedrängten Publikum vorbeimaschieren, tanzen und Späße machen.

In die Höhe mit ihm: Der Jakl wird kräftig nach oben geschutzt. © PETER KORNATZ

Unter die Zuschauer mischt sich auch Gerhard Schöner, der tags zuvor 63. Geburtstag gefeiert hat. „Die Tradition muss doch gepflegt werden, wir kommen jedes Jahr“, sagt seine Ehefrau Gaby. Er fügt hinzu: „Und das bei diesem Traumwetter. Auch die viele Arbeit, die dahinter steckt, muss man würdigen.“ Damit zielt Gerhard Schöner nicht nur auf die maskierten Protagonisten, sondern auch auf die vielen Helfer von der Feuerwehr, Polizei und vom Bauhof ab.

In zweiter Reihe wartet mit einem Flaschl Bier in der Hand mit Johann Hörmann vulgo „Schuster-Hanni“ ein Original. „Früher haben wir selbst mitgemacht bei allen möglichen Gruppen“, blickt Hörmann zurück. „Zum Schluss sozusagen als letztes Aufbäumen haben wir dann noch Besen verkauft.“ Alles hat seine Zeit. „Jetzt sollen’s die Jungen machen – und I schau bloß noch zua.“ Schwänzen am Unsinnigen gibt‘s nicht für den „Schuster-Hanni“. „Als Hiesiger muss man hingehen, ist doch klar.“

Jetzt wird geknallt: Die Goaslschnalzer im Fleckerlgewand in Aktion. © PETER KORNATZ

Traditionell führen die Schellenrührer den langen Faschingstross an. Mit ihrem rhythmischen Geläut, dem Schwenken der grünen Bögen und dem eigenartigen Gleichschritt wollen sie die Frühlingsgeister wecken.

Richtig gefährlich wird’s, wenn die Muiradl-Maschkera heran brausen. Schnell schauen die Ordnungshüter nochmals darauf, dass die Zuschauer weit genug zurückgetreten sind – falls nicht, sorgen sie dafür. Denn die wilde Horde mit dem sich rasant drehenden Mühlrad braucht viel Platz. Gleiches gilt natürlich für die Goaslschnalzer. Unter großem Applaus werfen die Jaklschutzer ihre Puppe in die Höhe und fangen sie mit der Decke wieder auf.

Ein Zuckerl für die ganz Kleinen. © PETER KORNATZ

Auch Rentner Herbert Habsch (80) mit seiner Frau Renate ist begeistert. „Uns gefällt das ursprüngliche Brauchtum, das nicht eigens für die Touristen gemacht wird. Wir waren schon häufig dabei, aber dieses Mal haben wir es geschafft, den kompletten Umzug zu schauen.“ Dafür sind die Weilheimer extra gestern schon angereist, damit sie nicht wieder im Stau stehen, danach verzweifelt einen Parkplatz suchen müssen und dadurch die Hälfte verpassen.

Während die einen Gruppen die Frühlingsgeister wecken, kehren die anderen den Winter aus beziehungsweise vertreiben ihn. Hexen, Teufel und andere furchteinflößende Gestalten erschrecken die Zuschauer und bespritzen sie mit Wasser. Selbst eine Fotografin bleibt vom wilden Bären nicht verschont, wird von hinten in die Höhe gelupft und eine Weile mitgeschleppt, was den Rest mit Schadenfreude entzückt.

Am Ende verteilen übergroße Maschkera mit zwei Gesichtern – eines am Kopf und eines am Bauch – Bonbons und sonstige Süßigkeiten. Alle Akteure sind schnell in den Wirtschaften verschwunden. Und die Erfahrung lehrt, dass sie am Unsinnigen dort auch ganz lange bleiben werden. Peter Kornatz