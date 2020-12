Mittenwalder Ärztin spritzt ersten Corona-Impfstoff

Aufregend und anstrengend: Selbst für die erfahrene Mittenwalder Hausärztin Dr. Verena Wörndle war der vergangene Sonntag ein denkwürdiger – sie injizierte am Sonntag den ersten Corona-Impfstoff in Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Jetzt muss es schnell gehen. Jeder Handgriff sitzt. Eine kleine Gruppe ist um Verena Wörndle versammelt. Wie ein Uhrwerk sind alle Schritte der Ärztin und der vier Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes getaktet. Was sie machen müssen, ist absolutes Neuland für alle. Alles dreht sich um eine kleine Ampulle, deren Inhalt momentan wertvoller ist als Gold, der an geheimen Standorten gelagert und unter Polizeischutz transportiert werden muss: Der Impfstoff, der Corona den Kampf ansagen soll.

Genau 100 Heimbewohner in drei Pflegeeinrichtungen sind am Sonntag von Wörndle und Ärztin Kristina Ott geimpft worden. Spritzen gehören für Wörndle, geborene Lorber, eigentlich zur beruflichen Routine. Doch was sie am Sonntag in den Händen hält, fordert selbst die routinierte Ärztin. Der Corona-Impfstoff ist sehr instabil, braucht perfekte Temperaturen und eine penible Lagerung. Sonst wird er wirkungslos.

Corona-Impfstoff ist sehr empfindlich und aufwändig zu lagern

Wörndle reichert die wertvolle Flüssigkeit vor den Augen der Heimbewohner an. BRK-Mitarbeiter haben sie vorab instruiert, damit während der Impfung alles schneller geht. Einige Male dreht Wörndle an einem Rad, fügt der Lymphe Salzlösung hinzu. Dann ist der Inhalt bereit für die Injektion. Er darf nicht mehr bewegt werden. Wörndle führt die Nadel an den Arm einer Seniorin, drückt die Flüssigkeit in den Körper. Geschafft. Zwar braucht das Team nur wenige Minuten pro Impfung. „Zeitlich müssen wir aber noch vieles perfektionieren“, sagt Wörndle. Doch ist es bereits auf einem guten Weg. Zwischen 12 und 15 Uhr haben zwei Teams die 100 Heimbewohner geimpft. Doch wird das Zeitmanagement noch verbessert: spätestens bei der Eröffnung der Impfstation am Alpspitzwellenbad in Garmisch-Partenkirchen.

Erfahrungen konnte die Mittenwalderin trotzdem viele sammeln. „Ich war richtig aufgeregt. So etwas macht man nicht alle Tage.“ Doch verbucht sie den Auftakt als großen Erfolg. „Die Menschen waren freundlich, sie wollten sich fast alle impfen lassen.“ Probleme habe es keine gegeben, Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten. Nun hofft sie auf mehr Impfbereite: „Sie brauchen keine Angst zu haben“, versichert sie. Wörndle wartet nun auf ihren nächsten Einsatz an Wochenenden oder Feiertagen. Denn ihre Praxis an der Mittenwalder Karwendelstraße betreibt sie weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten.