Mittenwalder Hüttenpärchen feiert in Tirol Wahl zur „liabsten Hütt’n 2018“

Jubel auf der Gehrenalpe – die Tiroler Alm mit ihren beiden Mittenwalder Pächtern Franziska Klotz und Georg Haßlauerwurde nach einem Kopf-an-Kopf-Rennenzur „liabst’n Hütt’n 2018“ gewählt.

Mittenwald/Reutte in Tirol – An jedem Mittwoch war die Spannung bei Georg Haßlauer und Franziska Klotz groß. Die beiden Hüttenpächter der Gehrenalpe saßen vor ihrem Laptop, verfolgten die aktuelle Sendung des Tiroler Fernsehkanals „reein.tv“ und erfuhren den aktuellen Zwischenstand der Alm- und Hüttentour des TV-Formats. Anfang Oktober kam endlich das Ergebnis: Die Gehrenalpe entschied die Abstimmung für sich. Sie darf sich ab sofort „mei liabste Hütt’n“ nennen. Das große Preisschild sowie einen Gutschein der Brau-Union im Wert von 1000 Euro brachte Moderator Franz Rupprecht persönlich vorbei. „Das Schild nehmen wir als Erinnerung den Winter über mit nach Hause“, sagt Haßlauer.

Früher als erwartet geht es ins Tal. Normalerweise wäre an diesem Kirchweihsonntag der letzte Tag gewesen. Da allerdings die 1,2 Kilometer lange Hauptstromleitung durchschmorte und für einen kompletten Stromausfall sorgte, musste das Pärchen schon am 14. Oktober die Pforten der Alm schließen. Nach der Andacht der Bergrettung Reutte mit musikalischer Umrahmung des Mittenwalder Kastanienbaamtrios war am vergangenen Sonntag Schluss.

„Bombensommer“ brachte viele schöne Tage mit sich

„Super zufrieden“ sind die beiden mit der heurigen Saison trotzdem. „Es war ein Bombensommer“, sagt Haßlauer. Zahlreiche Gäste fanden den Weg hinauf zur Alm, die auf 1610 Metern Höhe bei Wängle im Tiroler Reutte liegt. Kein Wunder: Die 22 Wochen über war ordentlich was geboten. Fast jeden Sonntag spielten Musikgruppen vor und in der Hütte. Die meisten aus dem Isartal. Dementsprechend viele Besucher zog es auch aus Mittenwald, Krün und Wallgau zu den beiden Pächtern hinauf. Diesem Ambiente sind auch die Tiroler verfallen. „Wir haben viele Stammgäste, die fast täglich zu uns kommen.“ Zu Fuß brauchen sie etwa eine Stunde zur Gehrenalpe.

Dass die Wahl zur „liabsten Hütt’n“ neben neun anderen aus dem Tiroler Raum auf Klotz und Haßlauer fiel, verwundert daher wenig. Mit 37 Prozent hatten sie vor der „Stablalpe“ im Tiroler Lechtal (32,45 Prozent) sowie der Gartner Alm (21,99 Prozent) in Lermoos die Nase vorn. Abgestimmt haben hunderte aus dem In- und Ausland. „Ich habe gleich meine Musikkameraden mobilisiert“, erzählt Haßlauer lachend. Er versprach nun in der Sendung, dass „jeder der für uns gestimmt hat, ein Freibier bekommt“. Aber erst im nächsten Jahr.

Haßlauer wird noch bis Dienstag auf der Hütte bleiben, um sie winterfest zu machen. Dann geht es für ihn und Klotz zurück in die Heimat Mittenwald, ehe am dritten Mai-Wochenende 2019 die neue Hüttensaison beginnt.