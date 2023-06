Mittenwalder macht Murnau glücklich

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Erst die Arbeit: Florian Lipp fertigt den künftigen Schäffler-Brunnen in Murnau. © privat

Der neue Schäfflerbrunnen in Murnau ist schon jetzt ein Wahrzeichen. Einer, der daran maßgeblichen Anteil hat, ist Florian Lipp. Der hat damit bewiesen, dass der verrufene Werkstoff Beton durchaus für die Genese eines filigranen Kunstwerks taugt.

Mittenwald – Bei manch einem Neugierigen schmerzt der Finger nach dem Testen. Ist das Fass wirklich aus Holz? Aussehen tut es so. Die filigrane Maserung. Die Dauben, die Reifen. Sogar die Farbe. Doch erst beim drauf klopfen, merkt man schnell, dass das Behältnis nur so aussieht, als wäre es aus einem Baum gefertigt worden. Denn Fass, Zuber und Schemel sind aus Beton. Richtig gehört: jenes eher in Verruf geratene Gemisch aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Doch hat Florian Lipp vulgo Dauberweiß mit dem neuen Schäfflerbrunnen bewiesen, dass der Werkstoff durchaus zum filigranen Kunstwerk taugt. Mehr noch: Der Mittenwalder hat damit die Murnauer glücklich gemacht.

Der Schäfflerbrunnen, mitten im Obermarkt der Staffelsee-Gemeinde, zieht die Blicke der Passanten geradezu magisch an. Als er vor einer Woche feierlich enthüllt wurde, tanzten die traditionsreichen Schäffler voller Stolz vor dem neuen Wahrzeichen.

Es besteht aus einem Holzfass auf einem Schemel, aus dem Wasser in einen Bottich läuft. Auf dem Fass steht eine tanzende Schäffler-Miniatur. Das einzige Element des Brunnens, das aus Bronze und bunt bemalt ist. Über eine Tonne wiegt das Gesamtkunstwerk. Eine Zeit lang hat Lipp getüftelt, bis ein perfektes Ergebnis herausgekommen ist. Der Brunnen kann sich sehen lassen, findet nicht nur Klaus Neubert, Zweiter Vorsitzender der Schäffler.

Tanz am gleichnamigen Brunnen: Die Murnauer Schäffler im außerordentlichen Einsatz. © Heino Herpen

Der Seehauser war es, der 2021 auf Lipps Unternehmen, das Betonwerk Sprenger in Wallgau, aufmerksam wurde. Schon vieles hat der Dauberweiß in Murnau angefertigt, unter anderem vor über 15 Jahren den Rottbrunnen in der damals noch jungen Fußgängerzone. Doch ist Neubert besonders der Dorfbrunnen in Unterammergau ins Auge gestochen – auch ein Werk des „Dauberweiß’“, das er zusammen mit dem Künstler Franz Ernst 2006 anfertigt hatte. Darauf zu sehen ist ein Wetzsteinmacher – aus Beton. „Der hat mir so gut gefallen, dass ich mich beim damaligen Bürgermeister erkundigt habe, wer den gemacht hat“, erinnert sich Neubert. Rathauschef Michael Gansler gab ihm schließlich die Kontaktdaten weiter.

Als Neubert und seine Kameraden dem Mittenwalder das Projekt vorstellten und anfragten, ob er es denn umsetzen wolle, war Lipp sofort Feuer und Flamme. „Eine gewaltige Herausforderung.“ Schließlich hat er noch nie ein Holzfass betoniert. Also besorgte er sich ein 100-Liter-Exemplar von der Münchner Augustiner-Brauerei. Aus dem goss Lipp eine Silikonform, die er mit Beton füllte. Eine Heidenarbeit, immerhin mussten jede einzelne Holzdaube und die Fassringe separat angefertigt werden – und auch noch in verschiedenen Farbtönen. „Angestrichen ist da nichts“, versichert Lipp. Der Beton selbst besteht aus den verschiedenen Farben, die Holz und Eisen zum Verwechseln ähnlich sehen.

Den Prototypen des Zubers baute Lipp sich selbst. „Er steht einem Schreiner in nix nach“, findet Neubert und lacht dabei. Denn das Ergebnis haute die Murnauer Tänzer schlicht um. „Du kannst sofort als Schäffler anfangen“, hatte Neubert zu Lipp, die beide nebenbei in ihren Heimatorten im Gemeinderat sitzen, augenzwinkernd gesagt. Genau dieser Ehrgeiz sei es gewesen, der Neubert und seine Spezl von Anfang an überzeugt hatte.

In Murnau steht somit der insgesamt fünfte Brunnen in der Fußgängerzone. Einst hat es mindestens 13 gegeben, erzählt Neubert. „1800 herum waren auch noch zehn Brauereien im Ort.“ Und die brauchten das wertvolle Nass zum Brauen. Heute dienen die Wasserspender in erster Linie als Kunstwerke. So wie der Schäfflerbrunnen. „Der ist wirklich ein Blickfang geworden“, lobt Neubert. „Das war eine ganz große Leistung.“ Und Florian Lipps Schöpfung soll langlebig sein. „30 Jahre, dann wird man ihn mal abspritzen müssen“, meint der Mittenwalder. Ansonsten wäre es ein Kunstwerk für eine halbe Ewigkeit.