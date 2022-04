Mittenwalder Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat diese Frau gesehen?

Von: Josef Hornsteiner

Wird seit 21. März vermisst: Monika Stepperger aus Göggingen (Raum Augsburg). Sie soll sich gerne im Bereich Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald aufhalten. © Polizeipräsidium Schwaben Nord

Monika Stepperger aus dem Raum Augsburg wird seit 21. März vermisst. Sie könnte sich zuletzt in Mittenwald und Umgebung aufgehalten haben. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat die Frau gesehen?

Mittenwald/Augsburg - Die Polizeiinspektionen Augsburg Süd und Mittenwald suchen aktuell mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 61-jährigen Frau, die seit dem 21. März vermisst wird. Monika Stepperger hat an jenem Tag ihre Wohnung in Göggingen (Raum Augsburg) verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Alle möglichen Aufenthaltsorte überprüften die Ermittler bereits, bislang aber ohne Erfolg. Die Frau soll sich der Polizei zufolge „offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation“ befinden.

Beschrieben wird die Frau wie folgt: Monika Stepperger ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine normale bis kräftige Statur, graumelierte, schulterlange und in der Regel zu Zöpfen beziehungsweise zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Sie ist mit einer grauen Winterjacke und einer Jeans bekleidet und trägt vermutlich einen grauen Rucksack. Die Vermisste hält sich gern im Augsburger Siebentischwald und Umgebung auf, macht aber auch gerne Ausflüge im Bereich Garmisch-Partenkirchen, insbesondere im dortigen Kramer-, Kranzberg- und Karwendelgebiet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 08 21/3 23 23 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.