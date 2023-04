„Wir wissen, dass er nichts bringt“ - Mittenwalder bauen Schutzzaun gegen Wolf trotzdem

Von: Josef Hornsteiner

Großes Glück haben die Mittenwalder im vergangenen Jahr gehabt: Die Herde blieb frei von Rissen. © Hubert Hornsteiner

Eine staatliche Förderung für einen Wolfsschutzzaun? Wollen die Mittenwalder Schaferer nicht haben. Sie lassen sich nicht kaufen. Einen aufstellen werden sie dennoch. Auch wenn sie ihn für sinnlos halten.

Mittenwald – Die Stimmung? Eher resigniert als aufgeheizt. Ein wenig wie die Ruhe vor dem Sturm. „Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten.“ Johann Hörmann, Chef der Mittenwalder Weidegenossen, blickt mit Spannung auf den bevorstehenden Almsommer. Der Wolf zieht wieder durchs Isartal. Der „Schuster-Hanni“ und seine Mittenwalder Bergschafhalter werden heuer genau das tun, was das Landesamt für Umwelt (LfU) im Managementplan Wolf empfiehlt, um ihre Herde zu schützen – mit einem Wolfsschutzzaun. Aus einem einfachen Grund: „Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Argumente, wenn der Wolf unsere Tiere reißt.“ Nach dem Motto: „Nicht dass sie sagen danach, selbst schuld, wenn ihr unsere Empfehlungen nicht befolgt habt.“ Denn gar nicht auftreiben ist keine Option. Dann wäre es vorbei mit der jahrhundertealten Kulturlandschaft.

Abschiedsgeschenk für Peppi Hornsteiner (M.) von Georg Strodl (l.), dem Vorsitzenden der Bergschafhalter, und seinem Stellvertreter Franz Strodl. © Josef Hornsteiner

Hörmann erklärte den Anwesenden bei der Hauptversammlung der Mittenwalder Bergschafhalter am Freitag im Gasthaus Alpenrose, wie der diesjährige Almsommer für die Schaferer beginnen wird. Wenn sie die Tiere ab Mitte Mai am Kranzberg auftreiben, stellen Hörmann und seine Mitstreiter den vom Landesamt für Umwelt empfohlenen Zaun auf. In diesem Schutzbereich werden die Tiere dann jeden Abend hineingetrieben, verbringen die Nacht dort und am Morgen danach dürfen sie wieder raus.

Wolfsschutzzaun für 4900 Euro: 1,20 bis 1,40 Meter hoch und unter Strom

Der Zaun ist 1,20 Meter, mit „Wolfssprungschutz“ 1,40 Meter hoch. Angeschlossen werden zwei Weidezaungeräte, die die 750 Meter lange Absperrung mit Strom versorgen. Kostenpunkt: 4900 Euro. Als Hörmann die Daten verkündet, geht teils ein sarkastisches Lachen durch die Reihen der Bergschafhalter. „Eigentlich musst lachen, wenn’s nicht so traurig wär“, sagt ein Schafhalter. „Der bringt doch überhaupt nix, da springt der Wolf ja locker drüber“, wettert unter anderem Peter Reindl, Hörmanns Vorgänger.

„Wir wissen, dass der Zaun nichts bringt. Aber die da droben nicht“, sagt Hörmann. Aber ihnen bleibe Stand jetzt gar nichts anderes übrig, solang der hohe Schutzstatus des Wolfes bleibt und er nicht entnommen werden darf. „Wir müssen jetzt einfach schauen, was passiert. Vielleicht haben wir ja das Massl wie im letzten Jahr.“ Da blieben die Schafhalter von Wolfsrissen verschont. Aber diese Hoffnung ist für Hörmann verschwindend gering.

Zaun aus eigener Tasche bezahlt: „Wir werden uns nicht kaufen lassen“

Der Zaun wurde aus eigener Tasche bezahlt. Auf die staatliche Förderung aus dem Topf „Investition Herdenschutz Wolf“ verzichten die Schaferer ganz bewusst, wie Hörmann erklärt. „Wir werden uns nicht kaufen und in keine Abhängigkeit treiben lassen“, versichert er. Heuer möchte man sich an die Spielregeln des Staates halten, um eben ein Argument zu haben, wenn der Wolf die Tiere in der Nachtkoppel trotzdem reißt. Denn den Bergschafhaltern ginge es nicht ums Geld durch die Ausgleichszahlungen, sondern um den Tieren Leid zu ersparen, versichert Hörmann. Wenn trotz aller Vorkehrungen grausame Risse nicht erspart bleiben können, müsse man reagieren. „Wir wissen nicht, wie lange wir das anschauen müssen“, sagt Hörmann. Es wäre aber das verkehrte Signal, die Weide heuer nach fünf oder zehn Rissen aufzugeben. „Der Sommer wird nicht schön“, mahnt er.

Deshalb will Hörmann auch noch nicht sagen, welchen Zeitplan es heuer geben wird. Wann beispielsweise die Tiere vom Kranzberg ins Karwendelgebirge getrieben werden und wie dort dann der Schutz aussehen wird. „Denn dort droben gibt es nachweislich so gut wie keine Flächen, die durch Zäune oder Ähnliches geschützt werden können.“ Die Karte ist auf der Homepage vom LfU einzusehen. Fast das gesamte Karwendelgebirge ist rot, also als nicht schützenswert ausgezeichnet. Viele Fragen bleiben also noch offen.

Doch voraussichtlich werden es heuer wieder um die 450 Schafe werden, die knapp fünf Monate von den beiden neuen Hirten Thomas Reindl und Josef Hörmann versorgt werden müssen. Ihr Vorgänger Peppi Hornsteiner bekam bei der Hauptversammlung für seine 30-jährige Tätigkeit auf der Alm (wir berichteten) ein Abschiedsgeschenk überreicht.