Mittenwalder Schülerin (17) lebt und lernt in ihrem Sehnsuchtsland

Von: Katharina Brumbauer

Mit weiteren Austauschschülern sitzt die Isartalerin Franziska Gerbl (r.) in einem Burger-Restaurant in Three Rivers, Michigan. Das Programm in den Staaten erweitert ihren Horizont. © Privat

Für sie erfüllt sich das Abenteuer Amerika: Austauschschülerin Franziska Gerbl lebt seit August bei einer Gastfamilie in den USA - finanziert von einem Stipendium des deutschen Bundestages.

Mittenwald/Three Rivers – Alles beginnt mit einer Reklame. Als sie 14 Jahre alt ist, springt Franziska Gerbl eine Anzeige für eine New-York-Reise ins Auge. Die Mittenwalderin bearbeitet ihre Mutter, mit ihr den Trip zu machen. Zu der Reise in den „Big Apple“ kommt es nie, aber das Thema USA lässt Gerbl nicht mehr los. „Ich hab’ daheim nur noch über Amerika geredet“, erzählt sie und lacht dabei. Jetzt endlich erlebt die heute 17-Jährige das Land, für das sie sich so brennend interessiert, hautnah.

Im August 2021 brach die Isartalerin nach Three Rivers im US-Bundesstaat Michigan auf, um dort ein Jahr lang bei einer Gastfamilie zu leben, die Schule zu besuchen und Kontakte zu knüpfen. Finanziert durch ein Stipendium, das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses.

Im ersten Anlauf zu jung - 2020 bewirbt sich Gerbl erfolgreich um einen Austauschplatz

Gerbls Vater hatte vor drei Jahren von diesem Angebot gehört, das es seit 1983 gibt. Seine Tochter war Feuer und Flamme, wollte sich sofort bewerben. Doch die Realschülerin war zu diesem Zeitpunkt noch keine 15 Jahre alt, zu jung um teilzunehmen. Im Mai 2020 schickte die Mittenwalderin aber ihre Bewerbung ab. Der Wunsch: Nach dem Abschluss, den sie 2021 an der St. Irmengard-Schule ablegen sollte, noch ein High-School-Jahr in den USA dranhängen.

Und tatsächlich: Im langwierigen Bewerbungsverfahren kam die Jugendliche Runde um Runde weiter. Schaffte es ins finale Gruppengespräch mit zwei weiteren Bewerbern aus dem Wahlkreis Weilheim und musste dort dem Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt und der zuständigen Organisation, dem „Deutschen Youth for Understanding Kommitee“ (YFU) Rede und Antwort stehen. Warum habe Gerbl es verdient, über das PPP-Stipendium am Austausch teilzunehmen? Wie ist es um ihr Wissen um Geschichte und Politik des Landes bestellt? Was fasziniert sie besonders an den Staaten?

Die Burger und Süßigkeiten schmecken ganz anders

Heute, nach acht Monaten in Amerika, fällt der Isartalerin die Antwort auf die letztere Frage leicht: natürlich das Essen. „Die Burger und Süßigkeiten schmecken ganz anders, und die Portionen sind so riesig.“ Und der Sportunterricht. „Den hat man nicht nur zweimal die Woche wie bei uns.“ Jeden Tag darf Gerbl raus auf den Fußballplatz. Sich für insgesamt drei Stunden am Nachmittag körperlich zu betätigen, empfindet sie als „angenehm.“

Der Schultag beginnt um 7.43 mit Englisch und Geschichte und geht weiter mit Mathematik und einer Stunde namens „Your Book“, in der die Schüler das Jahrbuch der Three-Rivers-High-School gestalten dürfen. „Sehr interessant“ seien die Unterrichtseinheiten, die sich die Schülerin größtenteils individuell aussuchen darf. Nur Englisch, Geschichte und soziale Betätigung – Gerbl half beim Essensverkauf bei Schulveranstaltungen – sind vorgeschrieben. Da zwischen dem Ende eines Kurses und dem Beginn des nächsten jeweils nur fünf Minuten liegen, vormittags also keine Zeit zum Verschnaufen bleibt, tut es gut, beim Sport den Denkapparat herunterfahren zu können.

Lange hieß es zittern um die Zusage, als es ernst wird weicht die Freude Respekt

Für den Kopf eine Herausforderung, das ist für Gerbl nicht nur der amerikanische Schulalltag, sondern waren auch die Monate, in denen sie zuhause auf die ersehnte Zusage für das Austausch-Stipendium gewartet hat. „Diese Zeit war nervenaufreibend“, gesteht sie. Teilweise dreimal täglich schaute sie in den Briefkasten, ob das ersehnte Schreiben dabei ist. Die Eltern versuchten, die euphorische Tochter etwas zu bremsen. Falls es doch nicht klappt, sollte die Enttäuschung nicht zu groß sein.

Doch es funktioniert. Im März 2021 überbringt der ehemalige Bundesverkehrsminister und heutige CSU-Landesgruppenchef Dobrindt persönlich am Telefon die Zusage. Bis zum Sommer musste Gerbl aber noch zittern. Alle Formulare waren ausgefüllt, alle Reiseimpfungen erledigt. Coronabedingt war aber nicht klar, ob die ausgewählten Schüler die Austauschreise wie geplant antreten können. Im Juli kam grünes Licht. „Da habe mich so gefreut.“ Keine vier Wochen später, am 5. August, saß sie im Flieger gen USA.

Sei gegrüßt Amerika! Momentan könnte Franziska Gerbl aus Mittenwald die ganze Welt umarmen. Sie genießt das Leben – wie hier beim Urlaub auf Hawaii © Privat

Da wich Gerbls Freude auf einmal Respekt. Das erste Mal sollte sie einen Boden betreten, der außerhalb von Europa liegt. Sie sollte zu einer Familie ziehen, den Palmers, mit denen sie vorher nur einmal per Videotelefonat gesprochen hatte. Doch das Eis war schnell gebrochen. „Meine Gasteltern haben mich aufgenommen wie ihr eigenes Kind.“ Zu Nic und Shantel Palmer, die bereits zwei Söhne, Gavin und Jackson, eine Tochter, Lia, zwei Hunde und zwei Katzen haben, gehört für ein Jahr auch „Frenzi“. Sie besuchten Basketball-, Eishockey- und Football-Matches oder fuhren in die je zweieinhalb Autostunden entfernten Städte Detroit und Chicago. Sogar nach Hawaii verschlug es die Mittenwalderin im Rahmen eines Reiseprogramms für Austauschschüler.

Doch ihre Familie und Freunde zuhause hat die Mittenwalderin nicht vergessen. Mit den Eltern telefoniert sie einmal wöchentlich, den Freunden schreibt sie, so oft es geht, per WhatsApp. Ende Juni kommt Gerbl nach Hause. Vielleicht schafft sie es kurz vorher noch nach New York, in die Stadt mit der einst das Interesse für Amerika geweckt war. „Wir haben schon darüber gesprochen. Aber das müssen wir spontan entscheiden.“