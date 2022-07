Mittenwalder Christian Hornsteiner sorgt mit der Oberländer Reitertruppe für Furore

Von: Christof Schnürer

Teilen

Mit voller Kraft voraus: Der Oberland-Vierspänner mit Christian Hornsteiner an den Zügeln, Ehefrau Anni als Navigatorin und dem Lenggrieser Hans Mayr als Gewichtsverlagerer kämpfen sich mit den Kaltblütern Florenz, Mira, Nafee und Hanni durch die Brücker Arena. Etwa 25 000 Pferdefreunde beobachten das Spektakel. Ihnen präsentiert die Oberländer Reitertruppe zudem die Ungarische Post-Quadrille. © Tierfotografie Nadine Fabisch

Einen Weltrekord hat er schon. Nun sorgte Pferdenarr Christian Hornsteiner aus Mittenwald mit der Oberländer Reitertruppe erneut für Furore – beim legendären Kaltblutrennen in Brück. Sage und schreibe 25.000 begeisterte Zuschauer sahen nicht nur seinen Husarenritt.

Mittenwald/Brück – Der Auftritt vor großem Publikum ist für ihn nach Rennen bei den German Masters in der ausverkauften Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle nichts Besonderes mehr – sollte man meinen. „Immer wieder zittern mir die Hände, die Anspannung ist riesengroß.“ Da macht Christian Hornsteiner aus seiner Seele keine Mördergrube. Doch offenbar sind es genau dieses Kribbeln, das flaue Gefühl in der Magengrube, einfach dieses Lampenfieber, was den Mittenwalder, seine Freunde und gerade seine Pferde zu immer neuen Höchstleistungen antreibt. Nun erst haben Hornsteiner und seine Oberländer Reitertruppe beim Kaltblut-Klassiker „Titanen der Rennbahn“ in Brück eine weitere Gala-Vorstellung abgeliefert. Und diese Veranstaltung ist nicht irgendeine Dorf-Gaudi.

In den zurückliegenden 20 Jahren hat das Kaltblutrennen einen geradezu legendären Ruf erworben. Dort messen sich die prächtigen Rösser und ihre Reiter im Wettkampf ohne Sattel, bei Wagenrennen, Zugleistungsprüfungen oder beim Geschicklichkeitsfahren – mit Zwei- bis Sechsspännern, was einmalig in Deutschland ist.

Rufen die „Titanen der Rennbahn“, verwandelt sich die beschauliche Kleinstadt bei Berlin in ein Tollhaus. Dann brüllen über 25 000 Pferdenarren auf den Rängen die Protagonisten in der Arena nach vorne. „Da tobt die Menge“, erzählt Christian Hornsteiner mit immer noch leichter Gänsehaut. Jetzt kann jeder verstehen, dass das Festival in Brück absolute Champions League ist.

Mit voller Kraft voraus: Der Oberland-Vierspänner mit Christian Hornsteiner an den Zügeln, Ehefrau Anni als Navigatorin und dem Lenggrieser Hans Mayr als Gewichtsverlagerer kämpfen sich mit den Kaltblütern Florenz, Mira, Nafee und Hanni durch die Brücker Arena. Etwa 25000 Pferdefreunde beobachten das Spektakel. Ihnen präsentiert die Oberländer Reitertruppe zudem die Ungarische Post-Quadrille. © Tierfotografie Nadine Fabisch

Die neun Stunden Anfahrt Richtung Brandenburg haben sich für die 16 Mannsbilder der Oberländer Reitertruppe vollends rentiert. Im November erst hatten sie auf dem Schwinghammer-Hof in Ohlstadt – auch ihr Trainingsgelände – mit ihrer Ungarischen Postquadrille einen Weltrekord aufgestellt (wir berichteten). Dabei steht ein Reiter jeweils auf dem Rücken zweier trabender oder galoppierender Pferde, die mit anderen Reitenden synchron in Formation gelenkt werden. Genau das wollten die Veranstalter auch in Brück sehen und buchten die Oberländer, die aus dem ganzen bayerischen Alpenvorland stammen – vom Allgäu bis nach Rosenheim. Einer dieser verwegenen Mannsbilder ist Hornsteiner, der „Zegl-Christian“ aus Mittenwald. Er ist ein Tierfreund – bei ihm im Stall tummeln sich nicht nur sechs Pferde, sondern auch 39 Ziegen. Vor einigen Jahren fand man dort auch noch den Ochsen Kaspar.

Für die „Titanen der Rennbahn“ benötigte der zweifache Familienvater und gelernte Metzger aber seine vier Kaltblüter Florenz, Mira, Nafee und Hanni. Denn der 34-Jährige nahm auch in der Vierspänner-Klasse teil. Bei diesem spektakulären Hindernis-Parcours müssen sich die insgesamt 18 Gespanne über Wippen, Brücken oder durch Wassergräben kämpfen. Immer wieder donnert dabei Applaus im weiten Rund auf.

Christian Hornsteiner in seiner Lederhose hält die Zügel fest im Griff. Der Mittenwalder ist hoch konzentriert. „Dann bist du wie im Trichter“, drückt es der „Zegl“ aus. Ohne seine Frau Anni, die sich im Wagen direkt hinter ihm befindet, wäre Hornsteiner verraten und verkauft. „Links, links, weiter!“, brüllt sie. Denn seine bessere Hälfte hat sich den diffizilen Kurs als Navigatorin en Detail eingeprägt. „Sie ist der Kopf im Team“, verdeutlicht ihr Gatte. Sie gibt den Kurs vor und die Kommandos. Und ganz nebenbei: Die Anni ist für den „Zegl-Christian“ im wahren Leben der größte Glücksfall.

Eine zentrale Funktion bei den Rennen kommt auch dem tollkühnen Mann ganz hinten zu. In Brück übernimmt diesen Posten der Lenggrieser Hans Mayr. Als Gewichtsverlagerer sorgt er für die richtige Balance. Denn pflügen die kraftstrotzenden Kaltblüter mit vier PS über die Rennbahn, braucht es gerade in den Kurven das richtige Timing. „Da kann immer was passieren“, verdeutlicht Hornsteiner. Der Mittenwalder kommt mit seinem eingespielten Team hervorragend in nicht mal drei Minuten über die Strecke. Am Ende landet es auf Position fünf. „Mein bisher größter Erfolg auf einer solch großen Bühne.“ Warum der „Zegl“ eigentlich so ross-narrisch ist? „Das wenn ich wüsste.“