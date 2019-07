Mittenwalder wird Opfer von Einbrecher - Mittlerer vierstelliger Betrag weg

Die Polizei Mittenwald bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Sie sucht einen Einbrecher.

Es muss ein Schock gewesen sein für den Mittenwalder. Als er am späten Freitagabend nach Hause kam, entdeckte er, dass ein Unbekannter in seine Wohnung im Ortszentrum, am Dekan-Karl-Platz, eingebrochen war. Nachdem sich der Täter Zugang verschafft hatte, durchwühlte er sämtliche Schränke und entwendete einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Sofort rief der Eigentümer die Polizei.

Der Einbruch muss sich zwischen Freitagnachmittag und -abend ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer 08823/92140 zu melden.

