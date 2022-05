Müllfrevel in Mittenwald: Verdächtiger geschnappt

Von: Christof Schnürer

Ekelhaft, was da im Wald bei Mittenwald abgeladen wurde. © Markt Mittenwald

Jede Menge Müll in schönster Natur und das zuletzt immer wieder. Ein Ärgernis für alle Mittenwalder. Doch nun scheint der Fall gelöst. Die Spur führt zu einem Einheimischen.

Mittenwald – Putzschwämme, Wasserflaschen immer derselben Marke und Unmengen von Taschentüchern – der Müll, der seit Monaten auf dem Lainbichl am Mittereck – zwischen Lautersee und Mittenwald gelegen – illegal im Wald abgeladen wurde, wies stets die gleiche Zusammensetzung auf.

„Das war schon auffällig“, sagt Emanuel Erdinger, der stellvertretende Polizeichef. Doch dieser Umweltfrevel, der laut Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier in den vergangenen Jahren dort „immer wieder“ und die zurückliegenden zwei Monate ärgerlicherweise verstärkt aufgetreten ist, hat nun möglicherweise ein Ende.

Am Montag ging der Inspektion ein Tatverdächtiger ins Netz: ein 73-jähriger Einheimischer. Den Stein ins Rollen gebracht hatte gestern ein Mittenwalder, der sich um 9 Uhr bei der hiesigen Polizei-Dienststelle gemeldet hatte. Der Mann teilte den Ordnungshütern mit, einen älteren Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser seinen Restmüll in einer blauen Tonne für Papier in der Wörnerstraße deponierte.

Die hiesigen Ermittler bemerkten sehr schnell, dass die Zusammensetzung des Abfalls dem am Mittereck verstreuten Unrat „auffällig“ ähnelt. Auch in der Kompost-Sammelstelle des Mittenwalder Friedhofs stießen die Beamten auf weiteren ähnlich bestückten Restmüll.

Anhand der angegebenen Personenbeschreibung konnte von der Polizei schnell ein 73-jähriger Mittenwalder als Tatverdächtiger ermittelt werden. „Ihm droht jetzt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz“, teilt Erdinger mit. Ihm zufolge ist der mutmaßliche Täter am Montag aber noch nicht von seinen Kollegen dazu befragt worden.