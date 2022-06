Münchner Provokateur: Oberland nur „Freizeitgehege“

Von: Josef Hornsteiner

Bei Tradition hört der Spaß auf: Podiumsdiskussion über Bayernklischees mit (v. l.) Enrico Corongiu, „Bumillo“ und Thomas Kernert im Mittenwalder Posthotel. © Josef Hornsteiner

Tradition und Brauchtum - das liebt der waschechte Bayer. Ein Münchner mit hochdeutschem Zungenschlag kann damit nichts anfangen. In Mittenwald sorgt Thomas Kernert mit seinen Thesen für Kopfschütteln.

Mittenwald – Mit Tradition und Brauchtum kann Thomas Kernert so gar nichts anfangen. Zumindest nicht mit dem bayerischen. Für den 66-Jährigen folgten die bäuerlich-geprägten Menschen auf dem Land „mit ihrer Dixie-Musik, Tracht und Bier“ einem arroganten und „verirrten Selbstbild“, dem die Bayern „mühevoll hinterherhinken“. Das weiß-blaue Disneyland, oder das „Panama-Bayern“, wie der Rundfunk- und Buchautor es provozierend nennt, nerve den Münchner.

Und das „Kostüm dieses Klischees“ sei sowieso nur als politisches Marketingkonzept von der CSU entworfen worden. Ausgerechnet einer bietet dem frechen Großstädter am Montag beim Gesprächsabend im Hotel Post Parole: Mittenwalds SPD-Bürgermeister Enrico Corongiu.

Ich bin Münchner und kein Bayer

Mit dem Roman „Dicke Lederhose. Das Prinzip Bayern –Ein Erklärungsversuch“ hatte Kernert bereits bei dessen Erscheinen 2016 die Gemüter erhitzt. Der Mann mit dem weißen Pferdeschwanz verkörpert ohnehin allein schon durch sein bloßes Erscheinungsbild den Gegenentwurf zum traditionsbewussten Oberlandler. Doch wie kommt es, dass ein Münchner so gegen seine Heimat schießt? „Ich bin Münchner und kein Bayer“, betonte er schon zu Beginn der Podiumsdiskussion. Der Städter sehe den ländlichen Raum lediglich als „Freizeitgehege“. Wo die Natur schön ist und die Leute lustig aussehen und sprechen.

Eingeladen hatte zu diesem Abend unter dem Motto „Mia san Mia! Ja wer samma denn eigentlich?“ die Georg-von-Vollmar-Akademie. Diese Einrichtung ist bekanntlich SPD-nah und das rote Pendant zur schwarzen Hanns-Seidel-Stiftung. Und dementsprechend gestaltete sich der Abend auch, den Kabarettist „Bumillo“ (Christian Bumeder) moderierte. Kernerts Hauptziel seiner Anfeindungen: bayerisches Brauchtum und die Christsozialen.

Kernert ließ dabei kein Klischee aus, um es bei der Podiumsdiskussion auszubreiten und in seine Einzelteile zu zerpflügen. „Panama-Bayern“ sei der ländliche Raum im Freistaat deshalb, weil es ihn an das Kinderbuch „Oh wie schön ist Panama“ erinnert, wo ein kleiner Tiger und ein kleiner Bär nach Panama wollen, um damit im Land ihrer Träume zu sein – was aber letztlich nur Illusion ist. So sieht auch Kernert Bayern: Tracht, Tanz, Musik – alles sei eine Illusion. Jene die Brauchtum und Tradition hochhalten, würden lediglich eine Welt simulieren, die es nicht gibt. Bei all seiner provokanten Sichtweise verkennt Kernert an dem Abend allerdings, Alternativen aufzuzeigen – was würde beispielsweise besser werden, wenn es Trachtenvereine, Gebirgsschützen oder Maschkera nicht mehr gebe? „Die Klischees nerven“, so des Autors einfache Antwort.

Die Diskussion, die Kernert damit anstieß, erinnerte nicht zuletzt aus aktuellem Anlass an das Jahr 2015, als der G7-Gipfel das erste Mal in Krün stattfand und sich Einheimische in Tracht am Krüner Rathausplatz mit einem Weißwurst-Frühschoppen Angela Merkel und Barack Obama willkommen hießen. Damals warfen SPD- und Grünen-Politiker den Isartalern ebenfalls vor, lediglich „Seppl-Klischees“ zu erfüllen.

Vorwürfe, die SPD-Bürgermeister Enrico Corongiu so gar nicht auf sich sitzen lassen möchte. In Mittenwald gebe es halt noch echte Tradition. Egal ob Gaufeste, Bauerntheater, Maschkera – „alle machen es nicht für die Fremden, sondern hauptsächlich für sich“. Da sei nichts gespielt oder gekünstelt. Man erinnere nur an das erste Coronajahr 2020, als trotz leerer Straßen am Unsinnigen Donnerstag Maschkera aus den Fenstern musizierten – wohlwissend ohne applaudierendes Publikum. Oder der prächtige Festumzug bei der Fahnenweihe der Mittenwalder Gebirgstrachtler vergangenes Jahr, als ebenfalls noch keine Touristen im Ort waren.

Corongiu weiß, dass in weiten Teilen der Welt Bewunderung gegenüber dem lebendigen Brauchtum im Isartal und darüber hinaus herrscht. „Natürlich steigt da das Selbstbewusstsein.“ Doch mit Arroganz habe das nicht im entferntesten zu tun. Denn Selbstbewusstsein würde sich eben nur dann bilden, „wenn es echt und authentisch ist, was man macht“.