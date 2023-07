Zwei Isartaler spielen vor über 20 000 Besuchern: Musikalischer Ritterschlag beim Woodstock der Blasmusik

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ein Hoch auf die Volksmusik: Die Tegernseer Tanzlmusi mit Josef Stieglmeier (2.v.l.) vor tausenden Feierwütigen auf der zweitgrößten Bühne des Woodstock-Festivals. © Privat

Das Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich ist mit über 80 000 Besuchern das größte Festival seiner Art. Mit auf der Bühne: Die beiden Isartaler Michael Sperer und Josef Stieglmeier. Wie es ist, vor zigtausenden grölenden Volksmusikfans zu spielen und für wen es heuer ein musikalischer Ritterschlag war.

Isartal/Ort im Innkreis – Als die unverkennbare Melodie von Josef Ullrichs Astronautenmarsch erklingt, ist die Menge nicht mehr zu halten. Über 20 000 Besucher werfen die Arme in die Höhe, klatschen, johlen lauthals zur Blasmusik mit. „Das war wie in einem Fußballstadion. Da weht es dich fast vom Stuhl runter.“ Michael Sperer muss noch immer die Eindrücke des vergangenen Wochenendes verarbeiten. Ein Meer an Menschen, alle gekommen, um ihn und seine Kollegen auf der Bühne zu hören. „Es war einfach Wahnsinn“, sagt der Wallgauer. Als er als Trompeter der berühmten Gruppe „Ernst Hutter & seine Egerländer Musikanten – das Original“ auf der Bühne des Woodstocks der Blasmusik sitzt, hatte er „Gänsehaut am ganzen Körper von Anfang bis Ende“.

Sperer war vergangenes Wochenende zum ersten Mal auf dem weltweit größten Blasmusik-Festival. Über 80 000 Besucher strömten aufs Gelände in Ort im Innkreis (Oberösterreich). Während der Wallgauer auf der „Main-Stage“, also der mächtigsten der insgesamt sechs Bühnen, mit seiner Trompete Woodstock-Premiere feierte, war fast zeitgleich auf der zweitgrößten ein weiterer Isartaler im Einsatz: Josef Stieglmeier am Bassflügelhorn mit seiner Tegernseer Tanzlmusi.

Koryphäe seines Fachs: Michael Sperer (l.) spielt den Astronautenmarsch – und alle Fans singen lautstark die Melodie mit. © Julian Quirchmair

Woodstock der Blasmusik sei für beide eine aufregende Ausnahme

Stieglmeier war schon das fünfte Mal beim Festival vertreten – und immer wieder ist er baff. Selbst für einen erfahrenen Musikanten wie ihn ist ein Auftritt vor zigtausenden feierwütigen Menschen noch etwas ganz Besonderes. „Man schaut ja immer, dass musikalisch alles passt“, sagt Stieglmeier. „Egal, ob auf einer Geburtstagsfeier vor 20 Gästen oder in einem Bierzelt vor 3000 Leuten.“ Doch sei das Festival dennoch eine aufregende Ausnahme für ihn.

Was Stieglmeier am meisten freute: Da ihre Gruppen relativ zeitgleich am Abend spielten, hatten er und Sperer nach dem Auftritt Zeit, sich bei einem Bier zu unterhalten und noch ein wenig privat über das Gelände zu strawanzen. Oft sehen sie sich nicht. Schließlich sind beide Musikanten dank ihrer Leidenschaft bis weit über die Grenzen Bayerns hinaus unterwegs.

20.000 Fans jubeln den Volksmusikanten zu

Jubeln den Volksmusikstars zu: Zahlreiche Fans feiern die Egerländer Musikanten auf der Hauptbühne. © Klaus Mittermayr Fotografie

Sperer hat sein Metier sogar zum Beruf gemacht. Er studierte an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf im Hauptfach Trompete, begann im Anschluss eine Karriere bei der Bundeswehr. Mittlerweile ist der Wallgauer in Koblenz beim dortigen Heeresmusikkorps stationiert. Bei Ernst Hutter spielt er nebenbei, wenn es der Dienstplan zulässt.

Am Donnerstagabend auf der Hauptbühne in Ort hatte er Zeit – zum Glück. Denn mit den berühmten Egerländern vor 20 000 Menschen aufzutreten, gleicht einem Ritterschlag in der Volksmusik-Szene. Nur die Besten der Besten gelangen in die hochkarätige Besetzung. Wie sich Sperer auf diesen Auftritt vorbereitet hat? „Ich habe sehr, sehr viel auswendig gelernt“, erklärt er. Das sei wichtig, da es bei so einer Menschenmasse „sehr viele Reize von außen gibt, die einen ablenken können“.

Was beide am meisten begeisterte: Wie sehr Musik Menschen zusammenschweißen kann. „Es wurde überall friedlich aufgespielt. Im Bach, in jedem zweiten Zelt auf dem Campingplatz – einfach überall“, schwärmt Stieglmeier. „Es war eine Schau.“ Und für ihn steht fest: „Die Blasmusik erlebt sowieso in den letzten Jahren einen brutalen Aufschwung“, sagt Mittenwalds Ordnungsamtchef erfreut. Die Zahlen belegen das: Bestand das Festival 2011 noch aus einer Bühne mit ein paar Gästen, strömten 2016 bereits 40 000, drei Jahre später schon 60 000 Besucher auf das Areal.