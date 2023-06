Saitenstraßen-Festival im Isartal: Musikalisches Buffet der Extraklasse - Nicht alle Konzerte gut besucht

Von: Andreas Mayr

Melodien im Mittelpunkt: Musikanten auf der „fahrenden Bühne“ im Mittenwalder Obermarkt. © ANDREAS MAYR

Das Saitenstraßen-Festival hat zahlreiche Gäste ins Isartal gelockt. Doch nicht alle Konzerte waren gut besucht. Ob es eine weitere Auflage gibt, stellt sich erst noch raus.

Mittenwald/Krün/Wallgau – Manchmal schafft es eine einzige Geschichte, den Geist von vier Tagen und tausenden Besuchern zu transportieren. Diese Story geht so: Zu den exotischen Gästen des Saitenstraßen-Festivals zählen die Flamenco tanzenden Spanier aus Andalusien. Rein zufällig erfuhr Jose, ihr Gitarrist, von einer Schülerin der Mittenwalder Instrumentenbauschule, die eine Flamenco-Gitarre angefertigt hat. Und weil das alles so unglaublich klingt – eine Mittenwalder Flamencogitarre in der Händen eines andalusischen Gitalero – arrangierte man spontan ein Treffen in der Schule. Der gute Jose muss einigermaßen begeistert gewesen sein vom Instrument, hört man von Leuten, die dabei waren. Jedenfalls nahm er das gute Stück an sich und gab mit der Delegation eine unerwartete wie ungeplante Flamencoeinlage.

Diese reizende Anekdote erzählt Carsten Gerhard, der Künstlerische Leiter. Er erzählt sie natürlich viel lebendiger, als man sie an dieser Stelle weitergeben kann. Aber jeder versteht, wenn er vom „verbindenden Element“ der Saitenstraßen spricht. Völkerverständigung auf ein paar Gitarrensaiten könnte man’s auch nennen. Der Austausch unter Volksmusikern aus verschiedenen Kulturen ist eine von drei Säulen aus Carsten Gerhards Konzept. 2014 kam er mit der Idee im Isartal an, überzeugte nacheinander die Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Alpenwelt Karwendel und nach fünf Jahren Planung dann auch noch die Gäste bei der ersten Ausgabe 2019. Die anderen beiden Stützen des viertägigen Festivals sind die heimische Volksmusik und die klassische Musik, die alleine wegen der Jahrhunderte alten Geigenbau-Tradition im Markt prächtig dazu passt. Wolfgang Amadeus Mozarts erste Geige, noch heute in Salzburg ausgestellt, stammt aus Mittenwald. Im 19. Jahrhundert verstand man unter Volksmusik in unserer Gegend im Wesentlichen Geigenmusik. Man merkt schon: Alles ist hier mit allem verwandt.

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Eine Gruppe junger Besucher prosten sich im Wallgauer Haus des Gastes zu, wo auch Bürgermeister Bastian Eiter (4.v.r.) der Musik lauscht. © ANDREAS MAYR

In vier Tagen nicht möglich, alle musikalischen Schmankerl zu genießen

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sind die Saitenstraßen ein riesengroßes musikalisches Buffet. Jeder darf zugreifen. Die Auswahl ist mehr als sättigend. Serviert wird’s von Matthias Wurmer, Bernhard Benz, Korbinian Sprenger, Adolf Hornsteiner, Stefan Frühbeis und Peter Kostner, dem Kuratorium, sowie den Machern um Carsten Gerhard. An 30 Standorten haben sie 80 Musikgruppen verteilt. Niemand kriegt es fertig, alle durch zu probieren. Nicht an vier Tagen. Ein kleiner Spaziergang durch die Mittenwalder Marktstraße und schon ist man überfüttert: Vor der Kirche parkt ein Kleintransporter. „Fahrende Bühne“ sagen die Macher dazu. Oben auf der Ladefläche sitzen sechs junge Musikanten aus dem Tölzer Raum. Die zwei Gruppen – die „Schronboch-Musi“ und „Endt&Drent“ – improvisieren aus der Gaudi heraus, amüsieren sich über die Oberkrainer-Musi, die im Biergarten der Alpenrose – sagen wir’s mal so – den Getränkeverkauf ordentlich ankurbelt.

Vorbei geschlendert an der Kirche St. Peter und Paul. Drinnen hat Norbert Düchtel, Professor an der Uni Passau, gerade eine Nachtigall imitiert. Mithilfe der Orgel. Als das Stück vor etwa 200 Jahren rauskam, schockte es das Etablissement, erzählt Düchtel. Ja, so was ging damals in der Musik noch ohne Text. Im Gotteshaus leitet Mittenwalds Organist Andreas Frey zwei Messen. Die Bänke sind locker zu Dreivierteln gefüllt. Fünf Euro kostet der Eintritt. Unterstützerpass nennen sie die Tagestickets. Gewiss ein Euphemismus, aber auch ein Teil der Wahrheit. Etwa 300 000 Euro netto kostet das Festival – und das meiste Geld schießen die drei Gemeinden sowie der Freistaat zu. Erlöse vom Eintritt machen nur einen Bruchteil aus. Bei der Premiere vor vier Jahren verkauften sie 5000 Karten, 12 000 Besucher zählten sie – konservativ geschätzt. Die Karten galten damals immer und überall. Wie das neue Ticketsystem ankommt, will man von Carsten Gerhard wissen. Könne er jetzt, so mitten im Mittendrin, nicht sagen. Ebenso gibt er noch keine Zahlen heraus. Da müssen sich alle ein paar Tage gedulden.

Feuriger Flamenco aus Andalusien. © Peter Kornatz

Besucherverteilung ein heißes Thema

Ja, die Sache mit den Besuchern ist womöglich das heißeste Thema des Wochenendes. In Mittenwald etwa, wo sich die Bühnen und Musiker auf engem Raum ballen, sind kaum leere Stühle zu finden. Wer sich dagegen in Wallgau bei den Standbetreibern des Hüttenmarkts umhört, bekommt andere Einsichten. Ein Händler aus Telfs klagt: „Wenn wir mit Null rausgehen, wäre das ein Erfolg. Einige haben überlegt, ob sie am Sonntag überhaupt nochmal kommen.“ So geht das überall. Die Resonanzen oszillieren wie eine wildgewordene Magnetnadel. Die Wallgauer Gruppe „Guade Freind“ berichtet, wie sie am Freitag bis halb eins nachts im „randvollen“ Haus des Gastes tanzten. Kommentar: „A richtige Schau. Dermaßen hochrangig und spitzenmäßig.“ Die Bründl-Musikanten aus dem niederbayerischen Tittling wiederum spielten ihr Auftaktkonzert am Freitag vor gerade einer Familie. „Und die war nicht wegen uns da“, scherzt Manuela Jungbauer. Gründe gab’s viele, warum manche Plätze nun bestens und andere spärliche besucht waren. Letztlich – muss man ehrlich sagen – gehört das auch zum Reiz dieses Festivals: Nicht alle Orte lassen sich leicht finden, liegen teilweise weit auseinander. Außerdem haben die Macher ihre Bühnen zur Sicherheit ein wenig überdimensioniert. Bewusst versteht sich. Sie wollen wachsen. Carsten Gerhard, sagt jedenfalls: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Zuspruch.“

Eine Ukrainerin mit ihrer Geige auf der Bühne. © ANDREAS MAYR

Thomas Schwarzenberger trifft man im Krüner Kurpark, vor ihm treten Geflüchtete aus der Ukraine auf. Der Bürgermeister sagt: „Man muss tatsächlich überlegen, ob wir nicht zu groß geplant haben.“ Im Nachgang will er diskutieren, ob alle Seiten das Konzept beibehalten. Für drei Auflagen haben die Gemeinden das Geld zugesichert. Nun läuft die Zusage aus. Carsten Gerhard würde auf jeden Fall weitermachen mit seinem Kernteam aus Patrick Wagner und Jürgen Wild. „Unser Baby“ sagen sie zu den Saitenstraßen. Aber die Zukunft des Festivals ist Stoff für andere Tage. Auch Schwarzenberger sieht den Erfolg dieser klangfrohen Melange. „Wenn ich in die Gesichter der Musikanten schau’, muss ich sagen: Das passt.“ Wie die Ukrainerinnen Lieder aus ihrer Heimat singen, wird auch das Publikum emotional. Man erspäht Tränen. Wie soll man das auch verkraften? Die Gruppe hat sich zum Jahrestag des Kriegsbeginns gegründet. Die bunten Trachten sind selbst genäht. Ein Bus, finanziert vom Landkreis, hat sie ins Isartal gebracht. Ganz am Ende singen sie „Oj, u lusi tscherwona kalyna“ – so etwas wie die Hymne des Anti-russischen Widerstands – und halten eine ukrainische Flagge hoch. Carsten Gerhard sagt: „Die Ukrainer sind ein Volk, mit dem wir uns verbunden fühlen.“ Darum geht’s bei den Saitenstraßen seit jeher.