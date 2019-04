Dubioser Anrufer droht undlöst Polizei-Einsatz aus

In dubioser Fall von Nötigung und Erpressung beschäftigt die Polizei in Tirol. Dort fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der einem Leutascher schwer zugesetzt hat.

Leutasch – Ein mysteriöser Vorfall hat sich am Montag im benachbarten Leutasch zugetragen. Dabei löste ein dubioser Anrufer einen großen Polizei-Einsatz aus.

Alles begann mit einem Telefonat in den Morgenstunden. Ein älterer Leutascher wurde von einer unbekannten, ausländischen Nummer am Handy kontaktiert. Eine offensichtlich computer-verzerrte Stimme forderte die Überweisung eines hohen Geldbetrags, da sonst etwas „Fatales“ passieren werde. Am Nachmittag erhielt der Leutascher dann eine Whatsapp-Nachricht. Am Display erschien komischerweise die Telefonnummer des Sohnes. Erneut verlangte der Unbekannte laut Polizei Bares. Am späten Abend klingelte es wieder – diesmal auf der Festnetznummer des Leutaschers. Jetzt wurde es noch gruseliger: Der Anrufer nannte nämlich bestimmte Details aus dem Leben seines „Opfers“. „Offensichtlich um seinen Geldforderungen Nachdruck zu verleihen“, mutmaßt ein Sprecher des Landeskriminalamts Tirol. Gleichzeitig teilte der Erpresser mit, dass gleich die Polizei vor der Türe stehen werde.

Offenbar der gleiche Anrufer hatte kurz vorher die Bezirksleitstelle der Inspektion Hall kontaktiert und sich dort als der Leutascher ausgegeben. Den Beamten berichtete er, dass er soeben seine Frau getötet und er noch eine weitere Person als Geißel genommen habe. Auch sei er in Besitz einer Waffe.

Auf Grund der geschilderten Lage – die Polizei musste zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass es tatsächlich zu einer schweren Straftat gekommen ist – und da eine konkrete Gefahrensituation für weitere Menschen bestand, wurde ein massiver Polizeieinsatz mit Sondereinheiten in Leutasch ausgelöst.

Den Beamten der Verhandlungsgruppe gelang es, mit dem vermeintlichen Anrufer Kontakt aufzunehmen, der aber versicherte, dass alles in Ordnung sei. Die Ermittlungen bestätigten dies auch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Nötigung und Erpressung aus. Woher der Täter die Kenntnis über die persönlichen Lebensumstände des Opfers hatte, insbesondere wie er den Anruf mit der Telefonnummer des Sohnes des Opfers generieren konnte, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.