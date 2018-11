Nach Geruchsproblemen: Akte Geigenbauschule ist geschlossen

Der Spuk hat ein Ende in der Geigenbauschule – zumindest für diejenigen, die nicht an der Mehrfachen Chemikalien Sensivität (MCS) chronisch erkrankt sind. Das Landratsamt hat nach fünf Jahren den Gestank im alten Forstamtsgebäude in den Griff bekommen. Der Rektor und seine Verwaltungskräfte sind dorthin zurückgekehrt.

Mittenwald – „Die Räume sind sehr schön geworden. Es scheint alles in Ordnung zu sein.“ Es klingt so, als spricht aus Dr. Frederik Habel(48) Überzeugung und kein Zweifel. Vor allem, wenn der leidgeprüfte Rektor der Mittenwalder Geigenbauschule meint, dass „unglaublich gutes Raumklima herrscht – das kann jeder bestätigen“. Inzwischen sitzt Habel also wieder in seinem Büro im alten Forstgebäude – vorbei die Zeit der Diaspora im Musikinstrumentenlager, in dem er notgedrungen wegen der anhaltenden Geruchsprobleme einquartiert worden war.

Zufriedenheit macht sich auch im Landratsamt, dem so genannten Sachaufwandsträger der Einrichtung, breit. „Bei der Geigenbauschule Mittenwald können wir Vollzug melden“, informierte Kreisbaumeister Alkmar Zenger den Schulausschuss des Kreistags. „Durch die Maßnahmen ist es uns gelungen, die Gerüche rauszubringen.“

Jahrelanger Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit

Was die Kreisbehörde allerdings nicht mehr beseitigen kann: die chronische Erkrankung bei zwei Schulmitarbeitern. Eine ehemalige Sekretärin leidet dermaßen an der Mehrfachen Chemikalien Sensivität (MCS), dass sie wahrscheinlich ein Leben lang mitschweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben wird. Vermutlich ausgelöst durch polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei der umfassenden Sanierung 2013 möglicherweise freigesetzt wurden. Schon kurz nach Einzug in die neuen Büros musste die Verwaltung im Alten Forstamt wieder aus- beziehungsweise umziehen.

Es folgte ein jahrelanger Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit. Im Landratsamt war man sich bei der Auswahl der verwendeten Materialen nie einer Schuld bewusst gewesen. „Die Maßnahmen haben viel Zeit in Anspruch genommen“, rechtfertigte Zenger die langen Ausbesserungsarbeiten, die folgten. Was ihm zufolge auch an den teilweise überteuerten Angeboten lag.

2017 entschlossen sich die Zuständigen im Landratsamt, zu Schadstoffuntersuchungen an der Unterkonstruktion des Fußbodenaufbaus. Dabei zeigte sich, dass in diesen Bereichen erhöhte PAK-Werte vorhanden waren“, teilt Franziska Klein, Sprecherin des Landratsamts, mit. Bemerkenswert der nächste Satz: „Auch olfaktorisch war nach wie vor der Geruch des damals verwendeten Carbolineum-Anstriches, der für die PAK-Belastung verantwortlich ist, wahrnehmbar.“ In der Deutlichkeit hat man sich noch nie zum möglichen Auslöser geäußert.

Schadstoffquellen entfernt

Um eine Sekundärbelastung aus den Deckenbalken des Obergeschosses auszuschließen, wurde zusätzlich der Deckenaufbau überprüft. Anhand einer Sechs-Millimeter-Bohrung im Boden, die für die Ansaugung einer entsprechenden Luftmenge ausreicht, veranlasste man eine Untersuchung der Luftbelastung. Eine solche konnte laut Klein in diesem Bereich aber nicht festgestellt werden.

Von November 2017 bis Januar 2018 folgten weitere Arbeiten: Die verdächtigen Holzteile unter den Türschwellen verschwanden, „sodass alle möglichen Schadstoffquellen entfernt wurden. Um den Eintrag neuer Schadstoffe zu vermeiden, wurde auf eine Versiegelung durch Dichtanstriche und -bahnen verzichtet“, ergänzt Klein. Am 8. Februar erfolgte eine abschließende Raumluftmessung. Nach Vorlage der Ergebnisse und der Bestätigung, dass der Richtwert eins, „welcher als lebenslang tolerabel gilt“, nicht überschritten wird, konnten die Räume zur Fertigstellung freigegeben werden.

„Auch die Einbindung der Schulleitung in die weitere Ausführung war uns sehr wichtig“, betont die Sprecherin des Landratsamts. Das Parkett musste aus Denkmalschutzgründen wieder in Eiche in Fischgrätmuster verlegt werden. „Zur Vermeidung eines möglichen erneuten Schadstoffeintrags wurde die Oberfläche mit einer neutralen Holzbodenseife geseift.“ Für die Arbeiten waren 65 000 Euro eingeplant. Die Gesamtbaukosten für die Sanierung des Bodens belaufen sich schließlich auf 72 971 Euro. Darin enthalten ist eine Summe von 5000 Euro, diefür die Umrüstung der Heizung von Einrohr- auf Zweirohrsystem verwendet wurde.

Somit wird ein heikles Kapitel in der 160-jährigen Geschichte zugeschlagen. Doch manche wird das scheinbar verseuchte Forstamstagebäude ewig verfolgen.