Mittenwald: Neue Bergwacht-Hütte am Riedboden hat sehr ernsten Hintergrund

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Der Fußballrasen wird zum Landeplatz umfunktioniert, wenn die Mittenwalder Bergwacht im Einsatz ist. Eine neue Hütte soll dort für Unterstützung sorgen. © bergwacht

Seit Jahrzehnten werden Bergtote in Mittenwald vom Unglücksort zum Fußballplatz am Riedboden geflogen – ein ausgewiesener Hubschrauberlandeplatz. Bislang mussten Leichensäcke auf dem Sportrasen gebettet werden, Einsatzkräfte am Zaun austreten. Das soll sich nun ändern – dank einer neuen Bergwacht-Hütte.

Mittenwald – In Würde verwahrt werden, nachdem das Schlimmste eingetroffen ist – das wünscht sich Heinz Pfeffer für alle jene, die er und seine Bergwacht-Kameraden nicht mehr lebend aus den Bergen holen können. 13 Tote gab es in Mittenwald in den vergangenen zwei Jahren zu beklagen. Jeder einzelne wurde von den alpinen Rettern ins Tal gebracht. Der Ablauf ist stets der gleiche: Der Hubschrauber fliegt zum Fußballplatz am Riedboden – ein ausgewiesener Landeplatz. Bis der Bestatter kommt, um die oder den Toten mitzunehmen, vergeht aber oftmals Zeit. Bislang blieb der Leichensack zwischen Rettungswagen, Hubschrauber und den wartenden Bergwacht-Kameraden liegen. Eine unangenehme Situation, die sich bald ändern soll.

Pfeffer, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Mittenwald, möchte mit seinen Kameraden eine Holzhütte am Landeplatz, dem Fußballrasen am Riedboden, errichten. In dem neun auf fünf Meter großen Gebäude möchte er einen Ruheraum installieren, wo Tote gebettet und Verletzte versorgt werden können, bis der Leichen- oder Rettungswagen eintrifft. Das kann schon Mal bis zu 45 Minuten dauern. Hinterbliebene dürfen dort Abschied nehmen, wenn sie gemeinsam mit einem Kriseninterventionsteam der Bergretter am Landeplatz eintreffen. „Dann können sie ihre Liebsten noch einmal sehen oder je nach Zustand des Verunglückten zumindest die Hand halten“, sagt Pfeffer. „Das hilft ihnen, das Geschehene besser zu verarbeiten.“

Einsatzkräfte mussten bislang am Zaun des Fußballplatzes Wasser lassen

Zudem sollen Probleme ganz natürlicher Art gelöst werden: Wenn die Einsatzkräfte beispielsweise Wasser lassen müssen. „Schließlich dauern manche Einsätze bis zu vier Stunden.“ Bislang blieb ihnen nichts anderes übrig, als an den Zaun des Fußballplatzes oder im kleinen Wäldchen dahinter zu urinieren. Deshalb beherbergt die neue Hütte sanitäre Anlagen sowie Strom, um unter anderem einen Wasserkocher anzuschließen. Damit können die alpinen Retter für unterkühlte Patienten oder für sich Tee aufkochen.

Neben einer Garage sollen zwei Parkplätze entstehen. Pfeffer selbst hat schon miterlebt, wie Retter ihr Fahrzeug an der Straße parken mussten und in der Hitze des Gefechts fast von E-Bike-Fahrern erfasst wurden. „Bei einem Einsatz hat man den Kopf woanders“, beteuert Pfeffer. Mit dem neuen Bau können die Bergwacht-Kameraden direkt an der Hütte parken, die in der südwestlichen Ecke des Fußballplatzes am Riedboden entstehen soll.

Materialraum soll Sonderfahrten mit Blaulicht reduzieren

Auch einen Materialraum richten die Retter ein. Schon öfter kam vor, dass sich die Einsatzanforderungen im Verlauf verändern. Wenn beispielsweise aus einer verletzten Person eine tote wird. „Dann brauchen wir anderes Equipment.“ Bislang musste ein Einsatzfahrzeug unter Blaulicht wieder zurück zur Hauptwache an der Dammkarstraße fahren – also durch den gesamten Ort. „So sparen wir uns künftig viele Fahrten.“

Am Montagabend hat der Mittenwalder Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung einstimmig seinen Segen für die Pläne der neuen Bergwacht-Hütte gegeben. Eine Diskussion gab es keine, die Wichtigkeit war jedem Gremiummitglied klar. Nun liegt der Ball beim Landratsamt. Wenn die Behörde grünes Licht gibt, kann vielleicht schon im Frühjahr dieses Jahres der Spatenstich erfolgen. Das Gebäude bauen die Bergwacht-Kameraden in Eigenregie. Deshalb seien sie auf jeden Euro Spende angewiesen, betont Pfeffer.