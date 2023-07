Österreicher schlagen Alarm: Not-Biwak kein Romantik-Treff

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Lebensretter im schroffen Gelände: das Konrad-Schuster-Biwak bei den Laliderer Wänden. © Thomas Greil

Das Laliderer-Biwak im Karwendel wird zunehmend als Ausflugsziel für eine romantische und vor allem kostenlose Übernachtung aufgesucht. Eine absolute Zweckentfremdung, die bei den Mittenwalder Nachbarn zum Glück noch nicht üblich ist.

Mittenwald/Scharnitz – Man stelle sich vor: Eine Seilschaft gerät bei ihrer Kletterei an den Lalidererwänden in Bergnot. Dunkle Wolken ziehen auf, gerade noch schaffen die Alpinisten es, zumindest das Notfall-Biwak in einer Höhe von 2500 Höhenmetern zu erreichen – doch fehlt ihnen darin der Platz. Der Grund? Das Konrad-Schuster-Biwak ist bereits proppevoll. Mit Wanderern, die dort eine wildromantische und kostenlose Übernachtung in den Bergen erleben wollen.

Ein Szenario, das der Österreichische Alpenverein (ÖAV), die Alpine Gesellschaft Gipfelstürmer Innsbruck und die Verwaltung des Naturparks Karwendel unbedingt verhindern möchten. In den vergangenen Jahren kam es aber mehrmals zu Konflikten aufgrund von Platzmangel.

Das Laliderer-Biwak ist ein Notfall-Stützpunkt für Bergrettungsaktionen im Karwendel. Wenn im Bereich der imposanten, gleichnamigen Wände bei schlechten Wetterbedingungen aufwendige Bergungsaktionen erforderlich sind, können die Bergretter hier ihr Gerät verstauen, ihren Stützpunkt einrichten und Verletzte bis zum Abtransport ins Tal versorgen.

Doch ist es in den vergangenen Jahren zunehmend Mode geworden, „dort eine romantische Nacht zu verbringen und am nächsten Tag wieder abzusteigen“, schreibt der ÖAV in einem öffentlichen Appell.

Es sei „höchste Zeit, öffentlich klar zu machen“, dass es sich bei dem LalidererBiwak um einen Notfall-Stützpunkt handelt. Bedeutet: Für Bergretter oder „als Unterkunft für Seilschaften, die zu spät aus der Nordwand ausgestiegen sind und den Abstieg nicht mehr bei lichtem Tag schaffen würden“. Für solche Fälle hat man zudem ein Notfalltelefon installiert, das eine Verbindung direkt mit der Leitstelle Tirol herstellt. Sowohl Notrufe als auch Meldungen von einer lediglich verspäteten Rückkehr können dort abgesetzt werden, schreibt der ÖAV.

Not-Biwakschachteln sind keine frei zugänglichen Selbstversorgerhütten. „Daher ist ein geplanter Aufenthalt nicht im Sinne der Errichter und Erhalter des Konrad-Schuster-Biwaks“, sagt Hansjörg Gogl, Vorsitzender der Alpinen Gesellschaft Gipfelstürmer. Die Schachtel ist nach deren Gründer benannt, der die Gesellschaft 1911 in der Tiroler Landeshauptstadt aus der Taufe gehoben hatte. 1971 haben die Mitglieder das Biwak errichtet. „Die Idee entstand aus der Notwendigkeit einer Schutzmöglichkeit heraus“, sagt Gogl. Bedeutet: Das Erreichen des Biwaks zum Selbstzweck ohne alpinistischen Hintergrund (Klettertour, Überschreitungen) „ist eindeutig abzulehnen“.

Die Arnspitz-Unterkunft ist eine sogenannte Unterstandshütte. © privat

Auch aus Umweltsicht ist eine Zweckentfremdung „äußerst problematisch“. Schließlich liegt das Biwak mitten im Naturschutzgebiet Karwendel. „Der Müll häuft sich an, zahlreiche Wildtiere werden durch den Lärm gestört, und generell ist die alpine Flora und Fauna belastet. Das ist nicht mehr tragbar.“

Im benachbarten Oberen Isartal gibt es in dem Sinne keine ähnliche Notfall-Unterkunft. Lediglich am Mittenwalder Höhenweg befindet sich ein Holzverschlag. Dieser wurde 1973 errichtet, um Werkzeuge et cetera für den Bau des Klettersteigs zu lagern. In Stand gehalten wird er trotzdem noch von Privaten, um Bergsteigern Schutz zu gewähren, sollte ein plötzliches Unwetter aufziehen. „Aber eine richtige Biwakschachtel ist das keine“, sagt Max Schmidt, Vorsitzender der DAV-Sektion Mittenwald. Er wüsste auch nicht, dass dort jemand gezielt darin übernachtet hat.

Ein weiteres Notlager auf Mittenwalder Flur ist die Arnspitzhütte der DAV-Sektion Hochland unter dem gleichnamigen Gipfel. Die hat allerdings eine etwas andere Funktion als eine Biwakschachtel. „Es ist eine offene Unterstandshütte ohne Wasser“, sagt Hüttenwart Karl Kammerer aus Feldafing. Sie ist permanent offen und bietet ein Notlager mit vier Betten.

Einmal im Monat kommt Kammerer nach oben und sieht nach dem rechten, entleert die Kasse. Zwar hat die Hütte eine Klassifizierung der Kategorie eins: Eine Schutzhütte mit schlichter Ausstattung – ohne Wasser, dafür mit Licht –, deren Erreichen mindestens eine Gehstunde benötigt. „Aber es dürfen auch Wanderer übernachten“, ergänzt Kammerer. Für fünf Euro pro Person und Nacht, bar in die Kasse oder per Paypal.

Somit ist die Arnspitzhütte eine Notunterkunft, die aber auch direkt angesteuert werden darf. „Nur kann halt nie garantiert werden, dass sie nicht schon belegt ist“, warnt Kammerer. Außerdem begrüßt es der Hüttenwart, wenn er angerufen wird zuvor. „Da konnten wir schon einige potenzielle Notlagen vermeiden.“ Als beispielsweise mal eine Frau mit Kind angerufen hat, weil sie gerne mit dem Bob runter gefahren wäre. „Ich habe ihr dann erklärt, dass das da oben überhaupt nicht möglich ist im alpinen Gelände.“