Eine haarige Sache: Österreicher siegt in der Königsklasse

Teilen

Die Besten: Unter die erfolgreichsten Teilnehmer gesellen sich auch die Lokalmatadore Hans Schober (l.) und Franz Fütterer (r.) © PETER KORNATZ

Zum vierten Mal hat sich Mittenwald zum Mekka von Brauchtum und Tradition aufgeschwungen. bei der Gamsbart-Olympiade galt es, bei 40 Teilnehmern und 74 Prachtexemplaren in drei Kategorien die Besten zu küren. Darunter reihen sich auch Vertreter aus dem Werdenfelser Land.

Mittenwald – Reges Treiben herrscht am Sonntagvormittag im Mittenwalder Rathaus. Zur Gamsbart-Olympiade bringen insgesamt 40 Teilnehmer, die aus dem ganzen Alpenraum angereist sind, 74 Gams-, Hirsch- und Dachsbärte mit. Zuerst muss die Startgebühr bei Petra Summer bezahlt werden, dann erfassen Sylvia Seitz und Katja Lechner – alle von der Alpenwelt Karwendel – die Teilnehmer und den jeweiligen Wert ihrer haarigen Schätze. Christoph Wörnle sowie die Brüder Hannes und Andreas Neuner nummerieren, anonymisieren und stecken sie in Hülsen.

Kamera läuft: Ein Team des österreichischen Privatfernsehens dreht ein paar Sequenzen im Rathaus. © PETER KORNATZ

„Die Mehrzahl sind nach wie vor Gamsbärte“, lässt Hannes Neuner wissen. Nun geht’s eine Etage höher. Im Saal im Ersten Stock warten die Juroren Karl Hörmann aus Wallgau, Christian Spreitzer, Helmut Besendorfer und Dominik Putz (alle aus Bad Goisern), Michael Gröll aus Ramsau sowie Mathias Koch (Siegsdorf) auf die begehrten Objekte. Viel Arbeit steht ihnen bevor: Sie müssen jedes einzelne intensiv betrachten, die Haarlänge messen, die Haarqualität prüfen sowie Reif, Dichte, Bund und Gesamteindruck nach einem ausgeklügelten System bewerten. Manchmal muss ein Bart mehrmals in die Hand genommen werden. „Oftmals kommt es auf Kleinigkeiten an, die den Unterschied machen“, informiert Oberschiedsichter Hörmann.

Die Teilnehmer müssen sich bis nachmittags gedulden, dann stehen die Sieger sowie die Rangfolge in den verschiedenen Kategorien fest. Sie unterscheiden sich nach Gams-, Hirsch- und Dachsbärte sowie nach Haarlänge. Die Zeit vertreiben sich die Brauchtumsliebhaber mit Verwandten und Freunden beim Frühschoppen in der TSV-Halle.

Im gut besetzten Festsaal herrscht Superstimmung, was auch den Bürgermeister freut. Mit einem Augenzwinkern sagt Enrico Corongiu: „Für den Markt Mittenwald ist es etwas ganz Besonderes, eine ,Olympiade‘ zu haben.“ Im gleichen Atemzug erwähnt er den mehrfachen lokalen Gamsbart-Champion Hans Schober, der natürlich auch wieder mit von der Partie ist. Grundsätzlich findet Corongiu: „Die Gamsbart-Olympiade dient auch der internationalen Völkerverständigung im Alpenraum.“ Er selbst hat noch keinen Gamsbart, „aber vielleicht liegt ja mal einer unter dem Weihnachtsbaum“.

Zwischenzeitlich taucht Karl Hörmann, der seit 2008 der Jury angehört, hinter der Bühne auf. „Sechs Stunden haben wir nun bewertet. Eigentlich ist’s immer das gleiche“, berichtet der gebürtige Mittenwalder. „Wir arbeiten uns Kategorie für Kategorie vor. Im Großen und Ganzen sind wir ein eingespieltes Team.“ Eines haben die Juroren gemein: Alle sind sie Jäger. „Wir haben mit der Materie Tierhaare also viel zu tun und kennen uns aus.“

Nachdem alle Bärte auf der Bühne fein säuberlich aufgereiht sind, wird’s spannend. Zuvor händigt der Bürgermeister noch Hans Schober eine Dankurkunde aus. Denn ohne ihn würde es in Mittenwald einen solchen Wettkampf gar nicht geben.

Jetzt knallt‘s: Beim Frühschoppen in der Mittenwalder TSV-Halle zeigen auch die Goaslschnalzer ihr Können. © Peter Kornatz

Die Preisverleihung und Verlesung der Rangfolge übernimmt Karl Hörmann, Enrico Corongiu und Hans Schober übergeben die Trophäen sowie Urkunden. Nacheinander werden alle Teilnehmer auf die Bühne gerufen und erhalten ihre Tierhaarschätze zurück.

Sie erstrecken sich von Dachsbärten (9 Exemplare), über Hirschbärte in drei verschiedenen Längen (18) bis zu den Gamsbärten in vier verschiedenen Längen (47). Die Königsklasse bilden die Gamsbärte mit einer Länge von über 19 Zentimetern. Hier geht Gold an Klaus Schmalnauer aus Bad Goisern (Österreich), Silber an Karl Stehno aus Ingolstadt und Bronze an Gottfried Gstrein aus St. Jodok/Österreich. Schmalnauer ist überhaupt der erfolgreichste Teilnehmer. Denn er holt noch Platz eins in zwei weiteren Kategorien. Gefragt, ob er damit gerechnet habe, kommt ein selbstbewusstes „Ja“. „Ich weiß schließlich um die Qualität meiner Bärte.“ Er bindet sie alle selbst. Bei ihm zu Hause in Bad Goisern werden eher die kurzen Bärte getragen. Die länger-haarigen Varianten fertigt Schmalnauer insbesondere für die Olympiade und Ausstellungen.

Der Champion der Champions: Klaus Schmalnauer aus Bad Goisern siegt nicht nur in der Königsklasse. Darüber ist auch seine Ehefrau Marion glücklich. © PETER KORNATZ

Der zweitbeste Bartbinder ist Alois Strubreiter aus Strobel am Wolfgangsee (Österreich). Für ihn gibt es einmal Gold, einmal Silber und gleich dreimal Bronze. Stolz erzählt er: „Ich hab schon als Bub bei den Lawinengämsen die Rückenhaare genommen und mich im Binden versucht, aber keinen Erfolg gehabt.“ Mit 13 Jahren wollte er dann von anderen etwas über dieses spezielle Handwerk erfahren. „Aber es wurde immer ein großes Geheimnis um diese Kunst gemacht.“

Richtig gelernt hat er das Binden dann von Edi Zaiser aus Steinhaus (Österreich), den er 2006 bei der Gamsbart-Olympiade in Bad Goisern kennengelernt hat. „Sieben Jahre hat’s gedauert, bis der Alois das richtig konnte, quasi von Null auf Hundert“, erzählt Strubreiters Mentor, der sich selbst Gold beim Dachsbart sicherte. Für Lokalmatador Hans Schober, der schon mehrfach abgeräumt hat, gab’s drei Stockerlplätze. Der ehemalige Bauhofchef und langjährige Feuerwehrkommandant zeigt sich darüber natürlich glücklich. Erleichtert ist er aber zudem, dass er seine Schätze nun zurückbekommen hat. Jutta Kornatz