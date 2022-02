Annikas Olympia-Grüße aus der Peking-Blase

Teilen

Liebe Grüße aus Peking: Via Whatsapp meldet sich Annika Morgan bei ihren Eltern Bill und Birgit in Mittenwald. Auch Hündin Wego schaut auf das Display. © Wolfgang Kunz

Abgeschirmt von allem bereitet sich die Jugend der Welt in China auf ihren großen Moment vor – auch Annika Morgan aus Mittenwald. Trotz aller Hindernisse in Fernost hält sie Kontakt mit der Familie.

Mittenwald/Peking – Max Rieger (1968 Grenoble/1972 Sapporo) war dabei, Martina Glagow (2006 Turin/2010 Vancouver) und Thomas Dreßen (2018 Pyeongchang) ebenso. Nach zwei Skirennläufern und einer Biathletin startet nun an diesem Wochenende die Nummer vier aus Mittenwald, Snowboarderin Annika Morgan (20), das Abenteuer Olympia. Im Vergleich zu ihren Vorgängern, die das besondere Flair in vollen Zügen aufsaugen konnten, befindet sich die 19-jährige Medaillen-Aspirantin wegen Corona in Peking in einer regelrechten Olympia-Blase. Den Kontakt in die Heimat hält sie dennoch aufrecht.

Der Zeitunterschied zwischen Mittenwald und Peking beträgt sieben Stunden. Deshalb vibriert schon morgens um 6 Uhr bei Familie Morgan das Smartphone. „Wenn Annika vom Training kommt, verschickt sie ihre ersten Stimmungsberichte über Whatsapp“, erzählt Mama Birgit. „So gegen ein oder zwei Uhr in der Nacht trudelt dann bei uns die nächste Nachricht ein.“ Persönlich gesprochen haben Mama und Papa mit ihrem Nesthäkchen – Annika ist das jüngste von fünf Kindern – noch nicht. Trotzdem sind alle bestens informiert. „Annika hat uns schon Bilder geschickt“, berichtet die stolze Mutti.

Im Olympischen Dorf ist ihre Tochter in einem Appartement untergebracht. „Wie ihre vier Kolleginnen aus dem Slopestyle- und Halfpipe-Team wohnt sie in einem Einzelzimmer, gemeinsam können sie ein großes Wohnzimmer nutzen.“

In den regelmäßig verschickten Nachrichten versichert Mittenwalds Hoffnung, gut in der Olympia-Blase zurechtzukommen. „Nur der Tintenfisch zum Frühstück ist gewöhnungsbedürftig und hat nicht in meinen Ernährungsplan gepasst“, moniert die Olympionikin. „Aber zum Glück gibt es ja Essen für alle Geschmacksrichtungen.“

Noch ist so locker: Annika Morgan, die Olympia-Hoffnung aus Mittenwald. © Angelika Warmuth

Weiter schreibt Annika Morgan, dass die Teamkollegen sozusagen ihre Ersatzfamilie sind. „Wir versuchen, innerhalb der Blase zu bleiben, sonst ist eventuell durch Ansteckung mit Corona unsere ganze jahrelange Vorbereitung umsonst.“ Inständig hofft die Mittenwalderin, noch andere Teilnehmer zu treffen. „Ich möchte doch so gerne das olympische Feeling aufnehmen.“

Trainiert hat Annika Morgan natürlich auch schon auf der Big-Air-Anlage in Zhangjiakou. „Die Bus-Anreise dauert Stunden, und hier ist es kalt, eisig und extrem windig.“ Das alles nimmt die Noch-19-Jährige – am 12. Februar feiert sie ihren 20. Geburtstag – gerne in Kauf, um ihren olympischen Traum auch unter extrem erschwerten Bedingungen zu leben.

Ernst wird es in der Nacht auf Samstag, wenn um 3.45 Uhr die Quali beim Slopestyle-Wettbewerb startet. „Da sitzen wir wieder vor dem Fernseher und hoffen, dass sie das Finale am Sonntag schafft“, meint Papa William.

Seit September 1998 wohnt Familie Morgan in Mittenwald. Ehemann William ist Amerikaner. Sein Herzass Birgit (aus Hof) hat er während seiner Armeezeit in Berlin (1981 bis 1988) kennengelernt. Zur Familie gehören auch die Geschwister Natascha (32), Ethan (30), die Zwillinge Corey und Sean (beide 26) sowie die Australian-Sheppard-Hündin Cico, deren Tochter Wego sowie Kater Richard. Wobei besonders „Wego“ auf einen Anruf aus China wartet. „Dann schaut sie genau auf den Smartphone-Bildschirm“, erzählt Bill Morgan. „Sie erkennt Annika und freut sich mit uns.“ Vielleicht auch über eine Medaille. Wolfgang Kunz