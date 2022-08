Opa und Enkel in der Erfolgsspur

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Prachtexemplar: Kaltblut-Stute Rebecca macht auf die Experten Eindruck. Foto: hf Fotografie © hf Fotografie

Beim „Oimroasa“ können sie nicht nur kochen und bewirten: Auch in puncto Pferdezucht macht der Familie Zunterer aus Mittenwald keiner so schnell was vor. Nun räumte man bei der Landesschau ab.

Mittenwald – Die Erfolgsserie aus dem vergangenen Jahr wird im Hause Zunterer nahtlos fortgeführt. Nachdem Sepp Zunterer (64) 2021 mit seinen Warmblütern alle Rekorde gebrochen und bei der Landesschau das beste bayerische Ergebnis aller Zeiten nach Mittenwald geholt hatte (wir berichteten), ist er nun wieder erfolgreich gewesen – diesmal zusammen mit seinem Enkel Lukas. Bei der Prämierung in München-Riem räumten beide ab.

Lukas Zunterer war zuvor mit zwei Kaltblut-Stuten bei der sogenannten Stutbuchaufnahme in Schwaiganger an den Start gegangen. Dort erreichten Halina bei der Wertung eine 7,7, Rebecca eine 7,5 – somit war für beide das Ticket zur Landesschau in München-Riem gelöst. Dort schafften es beide unter insgesamt 80 Pferden in den Endring, also unter die zehn Besten. Und bei der dortigen Wertung stand fest: Halina wird Reserve-Gewinnerin. Lukas, 19 Jahre jung, ist überglücklich. Denn ihn verbindet mit dem Pferd eine langjährige Freundschaft.

Als Lukas Zunterer neun Jahre alt ist, darf er zum ersten Mal mit seinem Opa Sepp zur Fohlenauktion nach Miesbach. Ein braunes Tier sticht ihm ins Auge. „Des kauf’ ma Opa.“ Mehr noch: „Ich durfte es sogar selbst ersteigern“, erinnert sich der junge Mittenwalder. Stolz kümmert er sich liebevoll um das Tier. Doch die Stute mit Namen Helena lebt nicht lange. Mit viereinhalb stirbt sie. „Warum, das weiß bis heute keiner genau.“

Lukas Zunterer ist mitgenommen. Doch der Großvater macht ihm ein unverhofftes Geschenk: Er überlässt seinem traurigen Enkel die vierjährige Stute Halina, das einzige Fohlen der verstorbenen Helena, sowie später die Kaltblüter-Dame Rebecca.

Heuer, zehn Jahre danach, sind die beiden Damen prächtig herangewachsen, wie auch die Jury bei der Landesschau offiziell bestätigt. Zunterer senior macht das mehr als stolz. Er trat mit seiner Warmblut-Stute Kleopatra an, die von den Preisrichtern die Note 7,9 bekam und somit ebenfalls in den Endring einzog.

Damit hat es Zunterer innerhalb von zwei Jahren geschafft, dass insgesamt sechs Staatsprämienstuten in seinem Stall stehen – fünf davon sind in den Endring gekommen, drei Siegesscherpen werden eingeheimst – eine Leistung, die bislang nur das Landesgestüt Schwaiganger binnen von zwei Wettbewerben fertig gebracht hat.

Präsentiert wurden die zwei Kaltblüter und das Warmblut von Katharina Sailer, die momentan ihre Ausbildung im Landesgestüt macht, sowie von Anton Schinderle, der bereits im Vorjahr Teil dieser außergewöhnlichen Mittenwalder Erfolgsgeschichte war.