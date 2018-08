Eingepfercht auf der Ladefläche: Schlepper wird dingfest gemacht

Sie waren eingepfercht im Laderaum: Ein pakistanischer Schleuser hat versucht, 14 illegale Einwanderer über die Grenze bei Mittenwald zu schmuggeln. Die Bundespolizei machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Mittenwald –

Großer Erfolg für die Bundespolizei: Die Beamten haben auf der Bundesstraße 2 bei Mittenwald den Transporter eines pakistanischen Staatsangehörigen gestoppt. Seine Fracht bestand aus 14 illegalen Einwanderern, darunter auch Minderjährige. Wie die zuständige Bundespolizei Rosenheim mitteilt, wurden einige von ihnen von Italien bis nach Deutschland eingepfercht auf der Ladefläche transportiert. Der mutmaßliche pakistanische Schlepper ist auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft genommen worden, bestätigt Rainer Scharf, Pressesprecher der Bundespolizei. Das in Italien zugelassene Fahrzeug des 36-jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungsbehörden gehen nach jetzigen Erkenntnissen von einer in Italien organisierten Schleusung aus. Ausweisen konnte sich bei der Kontrolle nur der Pakistani. Er hatte eine italienische Aufenthaltsgenehmigung bei sich. Keine der anderen 14 Personen verfügte über die erforderlichen Einreise- oder Aufenthaltspapiere. Eigenen Angaben zufolge stammen sie aus dem Irak beziehungsweise aus dem Iran. Vier von den illegalen Einwanderern wurde die Einreise verweigert, „da es ihnen nicht auf Schutz oder Asyl in Deutschland ankam“, sagt Scharf. Sie mussten das Land wieder verlassen. Die anderen Migranten wurden von den Beamten an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge übergeben.

