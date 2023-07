Öfter was Neues: Pfingsttreffen diesmal im Juli

Von: Christof Schnürer

Teilen

Wenn die Fahnen wehen, dann findet am Ehrenmal auf dem Hohen Brendten wieder die Gedenkfeier des Kameradenkreises der Gebirgstruppe statt. © Josef Hornsteiner

Immer wieder was Neues: Die traditionsbehaftete Gedenkfeier des Kameradenkreises der Gebirgstruppe auf dem Hohen Brendten findet in diesem Jahr Mitte Juli statt – an einem Freitag noch dazu.

Mittenwald – Terminverschiebungen sind beim Kameradenkreis der Gebirgstruppe inzwischen nichts ungewöhnliches mehr. 2015 fand das traditionelle Pfingsttreffen wegen der Überschneidung mit dem G7-Gipfel im September statt, 2020 und 2021 fiel es wegen der Pandemie sogar komplett aus.

Diesmal wird Pfingsten auf den 14. Juli verlegt. Ein Freitag. „Ich weiß nicht warum“, sagt Klaus Esper, der Vorsitzende der Ortskameradschaft Mittenwald. „Ich bin nur der, der auf- und wieder abbaut.“ Die Direktiven kommen ihm zufolge aus Bad Reichenhall. Dort findet sich bekanntlich die Geschäftsstelle des übergeordneten Kameradenkreises. Und den lenkt seit 2016 Oberst a. D. Hans Sahm.

Warum man die Feier am Ehrenmal um knapp zwei Monate nach hinten schob, hat natürlich einen handfesten Grund. „Das war der aktiven Truppe geschuldet.“ Gemeint sind natürlich die Mittenwalder Gebirgsjäger. Große Kontingente von ihnen sollen dem Vernehmen nach seit geraumer Zeit auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr den Ernstfall trainieren. Und da die aktive Truppe natürlich wesentlicher Bestandteil der Gedenkfeier am Ehrenmal ist, muss der ausrichtende Kameradenkreis natürlich auch dies bei der Termin-Koordinierung berücksichtigen. Doch die Brendtenfeier mitten im Hochsommer – an einem völlig ungewohnten Freitag noch dazu – soll eine absolute Ausnahme bleiben, versichert Präsident Sahm. „Nächstes Jahr wollen wir wieder in den Rhythmus kommen.“

Im Zuge dieser als „Tag der Gebirgssoldaten“ proklamierten Veranstaltung soll es auch ein Wiedersehen des Somalia-Kontingents geben – also jener Einheit, die vor 30 Jahren zum ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr aufgebrochen war. Der traditionelle Gottesdienst, der gerade zwischen 2002 und 2009 von massiven Protesten linksgerichteter Demonstranten überschattet worden war, beginnt um 14 Uhr. Mit anderen Worten: Da könnte es dann für die Besucher richtig heiß werden. Kein Problem, findet OK-Chef Esper. Beim Pfingsttreffen sei man in den zurückliegenden 66 Jahren schon mit allen Wetterlagen konfrontiert worden.

Für ihn und seine wackeren Mitstreiter vor Ort heißt es jetzt erst einmal: anpacken. Und zwar am Samstag, 8. Juli. Ab 8.30 Uhr wollen sie das weitläufige Gelände auf dem Hohen Brendten bei der alljährlichen Wiesmahd gottesdienst-tauglich machen. Wie gesagt: Gesprochen wird in Bad Reichenhall, gehandelt in Mittenwald.