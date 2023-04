Innenminister verspricht: „Es braucht keiner Sorge haben“

Von: Christof Schnürer

Ein Packerl für den Minister: Dem bayerischen Innen-Ressortchef Joachim Herrmann (2. v. l.) werden von Petra Schult die Unterschriftenlisten übergeben. Bei dem Termin mit dabei: Thomas Schwarzenberger (l.) und Thomas Holz, die Bezirkstags- und Landtagskandidaten. © Peter Kornatz

Alles wird gut - und sogar noch besser. Das jedenfalls verspricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Isartalern in puncto Polizei.

Mittenwald – Auf diesen Moment hat sie knapp drei Monate gewartet: Am Mittwochabend ist es endlich soweit: Petra Schult (59) überreicht dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein gelbes und grünes Packerl. Darin befinden sich 2219 Unterschriften von besorgten Menschen aus Mittenwald, Krün und Wallgau, die sich im Oberen Isartal eine gewohnt solide Polizei-Präsenz wünschen.

Seit Januar versuchte die Angestellte, die seit 1999 in Mittenwald lebt, für ihre Inspektion zu kämpfen. Ihre Motivation: „Weil mir die Polizei geholfen hat.“

Der Minister weiß, so viel Eigeninitiative und Bürgersinn zu schätzen. „Vielen Dank für dieses Engagement.“ Gleichwohl hätte es diese 2219-fache Solidaritätsbekundung gar nicht gebracht. Denn die zunächst befürchtete Schließung der Mittenwalder Dienststelle an der Prinz-Eugen-Straße wird’s bekanntlich nicht geben. Stattdessen soll die bisherige Inspektion in eine Grenzpolizeistation umgewandelt werden. Mehr noch: „Sie können sich darauf verlassen, dass es hier weiter eine starke Polizeipräsenz gibt“, betonte Joachim Herrmann in seiner Rede im Gasthof Gries. „Es braucht keiner Sorge haben, es wird keine Defizite geben. Sie können sich auf die Polizei verlassen, das verspreche ich Ihnen!“

Klare und unmissverständliche Worte an die knapp 12 000 Isartaler. Die hätte es von ihm allerdings von Beginn an gebraucht. Selbst der Innenminister spricht in diesem Zusammenhang von „Irritationen“, als Ende 2022 die geplante Umstrukturierung der Polizei in Mittenwald die Runde gemacht hatte. „Daraufhin habe ich mir das Ganze näher angeschaut, und dann hat mir Frau Schult einen Brief geschrieben.“

Also letztlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im Beisein des amtierenden Inspektionschefs Hubert Hohenleitner versicherte dessen oberster Dienstherr: „Die Dienststelle ist weiter für alle Bürger ansprechbar.“ Wenn also eine ältere Dame aus Mittenwald einen Schockanruf erhält, kann sie selbstredend ab 1. August in der hiesigen Grenzpolizeistation ihr Anliegen vorbringen. „Jeder Bürger kann sich unmittelbar an uns wenden“, sagte Herrmann. Zudem fahre eine „Extrastreife“ der PI Garmisch-Partenkirchen im Isartal – „und zwar rund um die Uhr, nicht nur tagsüber“. Faktisch sind es dann mit der Streife vor Ort sogar zwei. Daraus leitet Innenminister Herrmann ab: „Wir haben ein gutes Konzept.“

In der Causa „Zukunft der Polizei in Mittenwald“ sah sich auch der Mittenwalder CSU-Ortsvorsitzende Peter Wimmer zu einem Kommentar veranlasst. Dabei zielte seine beißende Kritik auf die anderen Gruppierungen im Marktgemeinderat: „Anders als unsere politischen Mitbewerber haben wir erst Fakten gesammelt, diese bewertet und dann gehandelt.“ Der Kampf um den richtigen Weg – in puncto Polizei hat er im Isartal jedenfalls zum Ziel geführt.