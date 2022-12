Es passiert zu wenig: Mittenwalder Polizeiinspektion wird 2023 aufgelöst - „Nicht so toll“

Von: Josef Hornsteiner, Alexander Kraus

Wird als Polizeiinspektion aufgelöst: die Dienststelle an der Mittenwalder Prinz-Eugen-Straße. © Josef Hornsteiner

Die Polizeiinspektion Mittenwald wird kommendes Jahr aufgelöst. Die 26 Beamten müssen in andere Dienststellen umsiedeln. In Mittenwald gibt es künftig nur noch eine Grenzpolizeistation.

Mittenwald – Im Oberen Isartal kommt es im Laufe des kommenden Jahres sehr wahrscheinlich zu gravierenden Änderungen im Sicherheitsbereich. Aufgrund „interner Umstrukturierungen“ plant das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, die Polizeiinspektion (PI) Mittenwald aufzulösen. Sie wird in die PI Garmisch-Partenkirchen integriert. Der Bürgermeister sieht diesen Abbau mit Sorgen entgegen. Er fürchtet eine deutliche Verschlechterung.

Der Standort soll zwar nicht ganz aufgegeben werden – in Mittenwald soll eine Grenzpolizeistation eingerichtet werden. Das gibt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung bekannt. Die Rosenheimer Behörde prüft ständig die personelle Entwicklung der nachgeordneten Dienststellen unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben. „Die Polizeiinspektion Mittenwald ist im rechnerischen Vergleich zu anderen Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Bezug auf das Arbeitsaufkommen vergleichsweise gering belastet“, berichtet Maximilian Maier. Bedeutet auf gut Deutsch: Es passiert zu wenig in den drei Isartal-Gemeinden, als dass sich eine eigenständige Inspektion lohnen würde.

Mittenwalds Bürgermeister nicht begeistert von den Plänen

Daher plant das Polizeipräsidium nach den Worten des Polizeioberkommissars jene in Mittenwald in die nach Garmisch-Partenkirchen zu integrieren. Eine Grenzpolizeistation soll sich als nachgeordnete Dienststelle der Grenzpolizeiinspektion Murnau im Isartal ansiedeln. Dieser Vorgang würde laut Maier enorme Vorteile bieten: „Durch Synergieeffekte und Bündelung der Einsatzkräfte am gemeinsamen Standort im Kreisort kann ein deutlicher Sicherheitsgewinn im Isartal generiert werden.“ Das wiederum bezweifelt Enrico Corongiu. „Für das Obere Isartal sehe ich primär eine Verschlechterung der schutzpolizeilichen Aufgaben“, moniert Mittenwalds SPD-Bürgermeister, der explizit die Gemeinden Wallgau und Krün in seine Überlegungen einbezieht.

Doch kann das Rosenheimer Polizeipräsidium etwas beruhigen: „Der Standort Mittenwald bleibt für die Bayerische Polizei und die Bevölkerung vor Ort erhalten“, betont Maier. Der Bürgermeister hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, dass die Dienststelle ersatzlos gestrichen wird. „Ich bin froh, dass wenigstens die Grenzpolizei in der Station vor Ort bleibt, die im Notfall eingreifen kann“, sagt Corongiu und schnauft durch.

Im Ort habe es schon die wildesten Gerüchte über eine Auflösung des kompletten Standorts gegeben. Jedoch findet der Rathaus-Chef die Umgestaltung, die im zweite Halbjahr 2023 vorgesehen ist, „nicht so toll. Da kann man nicht von einer Verbesserung reden“. Die Vorteile des neuen Aufgabenbereiches der Polizei in der Marktgemeinde liegen nach Ansicht Maiers auf der Hand. Die grenznahe Lage des Marktes Mittenwald biete ideale Voraussetzungen, um dort eine neue Grenzpolizeistation zu errichten. Der Schutz in diesem Bereich sei ein Eckpfeiler der bayerischen Sicherheitsarchitektur. „Neben der erweiterten Streifenpräsenz im Bereich der dann ehemaligen Polizeiinspektion durch die dann zuständige Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ist zukünftig temporär eine weitere zusätzliche Streifenpräsenz durch die Bayerische Grenzpolizei“, betont der Sprecher.

Künftig nicht mehr möglich, Anzeige aufzugeben oder Diebstahl zu melden

Aber auch das sieht Corongiu kritisch. Nach dem Wegfall der Dienststelle sei es in Mittenwald etwa nicht mehr möglich, eine Anzeige aufzugeben oder einen Diebstahl zu melden. „Auch eine Unfallaufnahme macht die Grenzpolizei nicht“, sagt der Rathauschef. Doch aller Voraussicht nach wird die Umstrukturierung trotzdem kommen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat sowohl die Personalvertretung als auch die betroffenen Beschäftigten von den konkreten Gedankenspielen unterrichtet. „Die Belegschaften der Polizeiinspektionen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen wurden bereits über die geplanten Maßnahmen informiert“, sagt Maier.

Die Rosenheimer Behörde legt besonderen Wert auf eine „sozial verträgliche Weiterverwendung“ der aktuell 26 Mitarbeiter der Polizeiinspektion Mittenwald. Der Umstrukturierungsprozess befinde sich derzeit in der „grundlegenden Planungsphase“. Wie und wo das Personal künftig eingesetzt wird, darüber könne man noch nichts genaues sagen. Auch den genauen Zeitpunkt für die Umsetzung kann Maier nicht nennen – nach derzeitigem Stand plant das Polizeipräsidium eine Realisierung in der zweiten Jahreshälfte 2023. Eine Stellungnahme seitens der betroffenen Polizeiinspektion Mittenwald gibt es keine – sie verweist auf die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.