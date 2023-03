Wegen G7-Gipfel-Buch: Mittenwalder bekommt Post von Vitali Klitschko

Von: Josef Hornsteiner

Immer am Brennpunkt: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (l.) muss immer wieder mit ansehen, wie seine Heimatstadt von den Russen mit Raketen bombardiert wird. © IMAGO

Die beiden Mittenwalder Fabian Rößler und Peter Reindl bekommen ein Dankesschreiben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Er hat das Grußwort ihres neuesten G7-Gipfelbuchs geschrieben.

Mittenwald/Kiew – „Ihr Buch ist fantastisch geworden und ich habe es mir gern angeschaut. Mein persönlicher Respekt an Sie für diese großartige Arbeit.“ Dass diese Zeilen Fabian Rößlers Adresse in Mittenwald überhaupt erreichen, gleicht einem Wunder. Der Brief mit seinen rund 20 Sätzen stammt nämlich aus einem Kriegsgebiet. Vitali Klitschko (51) hat sie verfasst – oder zumindest verfassen lassen. Der Bürgermeister von Kiew bedankt sich damit für die Arbeit, die Rößler und sein Mitstreiter Peter Reindl geleistet haben. Den ehemaligen Box-Weltmeister Klitschko hat deren Buch über den G7-Gipfel 2022 offenbar gefallen. Sein Dankesschreiben an Rößler lässt daran zumindest keinen Zweifel.

Dass der Mittenwalder das Blatt mit Klitschkos Unterschrift nun in Händen hält, gleicht einem Wunder. Denn seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, befindet sich die einstige Sowjetrepublik im Krieg mit dem Nachbarn. „Eine funktionierende Post gibt es da zurzeit nicht“, meint Rößler.

Regierungs- und Staatschefs aus Mexiko, Frankreich und sogar vom Papst Franziskus sind bei Rössler und Reindl eingetrudelt

Seine Sammlung ist inzwischen beträchtlich. Schon oft ist bei ihm aus aller Welt Post ins Haus geflattert. Von den Regierungs- und Staatschefs aus Mexiko, Frankreich oder von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sogar Papst Franziskus ließ eine Dankesbotschaft des Vatikans nach Mittenwald senden. Dem Heiligen Vater in Rom hat er kurzerhand die Bücher über den G7-Gipfel 2015 in Schloss Elmau sowie über das G20-Treffen 2017 in Hamburg, das durch seine Straßenschlachten traurige Berühmtheit erlangt hatte, zukommen. Darüber hinaus machte der Mittenwalder dem Papst schnell noch ein paar Vorschläge, wie die katholische Kirche reformiert werden könnte.

Rößler verschickt seit dem Elmauer Premierengipfel 2015 die Bildbände über die Vorbereitungen und Ausführung der politischen Mammuttreffen, welche er in Zusammenarbeit mit Peter Reindl angefertigt hat, an die Mächtigsten der Welt – und erhält oft persönliche Antworten von ihnen. Einige hat er eingerahmt, hängen bei ihm zuhause an der Wand. Andere hat er feinsäuberlich abgeheftet.

Eine kleine Auswahl an Dankesschreiben, die Rößler erhalten hat. © Privat

Doch das jüngste Schreiben von Vitali Klitschko ist ein ganz besonderes, das Rößler wirklich tief berührt hat. Wie berichtet, hatte der ehemalige Box-Champion für das neueste Buch über den G7-Gipfel 2022 in Schloss Elmau ein Grußwort zur Lage in der Ukraine verfasst. Nach Fertigstellung überlegte der Mittenwalder, wie er das fertige Produkt Klitschko zukommen lassen könnte. Zumal es sowieso schwierig ist, prominente Politik-Persönlichkeiten auf postalischem Weg zu erreichen. „Oftmals gehen die Bücher dabei verloren, oder die Portogebühren sind exorbitant hoch.“ Meist versucht es Rößler deshalb über die Botschaften des jeweiligen Landes.

Im Fall Klitschko war Tobias Kurzmaier, Vorsitzender des Aktionskreises für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, die Schlüsselfigur. „Bei ihm im Bayerischen Landtag in München durfte ich im letzten Jahr eine Woche vor Kriegsbeginn zu Gast sein“, schreibt Klitschko an Rößler. Kurzmaier hat ihm über Dr. Bogdan Balasynovych, engster Berater von Klitschko, das Exemplar Nummer 67 zukommen lassen. „Dafür dank ich ihnen herzlich und dass Sie mir als einzigem ausländischen Politiker die Möglichkeit eingeräumt haben, im Buch einen Beitrag über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu schreiben.“ Er wisse das sehr zu schätzen. „Umso mehr, da mir berichtet wurde, dass Sie weitere Exemplare des Buchs auch den Staats- und Regierungschefs, die an dem Gipfel teilnahmen, geschickt haben.“ Klitschko und seine Mitstreiter würden in der Ukraine „weiterhin alles Menschenmögliche unternehmen, um die Freiheit Europas zu verteidigen und den Krieg zu gewinnen“. Eine „so prominente Berichterstattung wie die Ihre ist dabei essenziell wichtig“.

Worte, die Rößler tief beeindrucken. Zumal ihm Balasynovych persönlich mitteilte, wie wichtig es gerade jetzt sei, die Ukraine bei ihrem Kampf zu unterstützen: „Sowohl im Großen mit Waffenlieferungen als auch im Kleinen mit Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge“, sagt Rößler. Er sei stolz, seinen eigenen, kleinen Teil dazu beigetragen zu haben. „Ich war baff, als ich den Brief bekam.“ Balasynovych hat ihn zur Sicherheitskonferenz mit nach München gebracht. Kurzmaier hat ihn an Rößler weitergeschickt. Damit ist seine Sammlung nun um ein Zeitzeugnis reicher.