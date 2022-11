Hotel am Bahnhof Mittenwald: Millionen-Projekt mit Ausstiegsoption

Von: Christof Schnürer

Noch lange nicht gebaut: Das Zwei- bis Drei-Sterne-Hotel an der Ladestraße Ost existiert derzeit nur als Animation. © Grafik: :Z/PLAN ARCHITEKTEN

In unkalkulierbaren Zeiten geraten Millionenprojekte zur reinen Nervensache. Das geplante Hotel an der Ladestraße Ost ist so ein Fall. Diejenigen, die dessen Umsetzung in Mittenwald seit 2019 betreiben, gehen inzwischen lieber auf Nummer sicher.

Mittenwald – Hängt das geplante Zwei- bis Drei-Sterne-Hotel in der Nähe des Mittenwalder Bahnhofs am seidenen Faden? Die Projektentwickler der Ten-Brinke-GmbH beziehungsweise von deren Tochtergesellschaft GH Mittenwald GmbH & Co. KG halten sich zumindest eine Ausstiegsklausel offen.

Der Markt Mittenwald jedenfalls erklärt sich im Falle eines Scheiterns des Vorhabens bereit, das von den Investoren bereits von einer Privatperson erworbene Teilgrundstück an der Ladestraße Ost zu den gleichen Bedingungen abzukaufen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig. „Der Erwerb dieser Fläche zu den vereinbarten Konditionen stellt bei Betrachtung der heutigen Bodenrichtwerte kein wirtschaftliches Risiko dar“, erläuterte Kämmerer Heinz Stieglmeier. Sollte „Ten Brinke“ also wirklich einen Rückzieher machen, würde der Kommune, die das andere Teilstück besitzt, alleiniger Eigentümer des Areals auf der Ostseite des Bahnhofs sein.

Das Thema wurde zuletzt auch während der Bürgerversammlung angerissen. Dabei teilte Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), dass es bereits Betreiber für Hotel beziehungsweise Vollsortimenter gebe. „Was fehlt, sind noch Leute, die in das Projekt investieren wollen.“ Was in diesen aktuell sehr bewegten Zeiten mit teils unkalkulierbaren Preissprüngen gerade in der Baubranche nicht weiter verwunderlich ist.

Seit 2019 plant die Ten-Brinke-Group über ihren Ableger GH Mittenwald GmbH & Co KG eine Herberge in erster Linie für Geschäftsleute auf der Durchreise, junge Urlauber und Familien. In dem vierstöckigen Komplex finden sich 136 Räume und 272 Betten und eben jener Vollsortimenter. Schon im Mai 2021 sorgte ein Ansinnen der Projektentwickler in der Corona-Hochphase im Gemeinderat für wenig Begeisterung, das Hotel im schlimmsten Fall in eine Senioren-Residenz umzuwandeln. Letztlich hatte man auch dieser Option zähneknirschend mehrheitlich zugestimmt.

Nun also kommt noch die Ausstiegsklausel. Laut Kämmerer argumentieren die Projektplaner mit der Entwicklung auf den Kapitalmärkten, dem rapiden Anziehen der Zinsen und dem Anstieg der sogenannten Bodenrichtwerte. Im Falle Mittenwald sollen dieses bereits 1000 Euro pro Quadratmeter erreicht haben.

Doch die Ten-Brinke-Group möchte die neueste Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Rückzug verstanden wissen. „Der Verkauf der Teilfläche an den Markt Mittenwald stellt lediglich eine Option dar, für welche man sich höchst vorsorglich entschieden hat, um eine Entwicklung der Gesamtfläche sicherzustellen“, heißt es in einer Presse-Mitteilung. „Für das Projekt in Mittelwald planen wir aktuell eine Bauantragstellung für Ende März 2023. Gemeinsam mit dem Betreiber des Lebensmittelvollsortimenters und des Hotels streben wir eine erfolgreiche Umsetzung an.“