Tierschutzverein Mittenwald: Rettung in letzter Sekunde

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Geben dem Verein noch eine Chance: Den kommissarische Vorstand übernehmen (v.l.) Michaela Schiller, Georg Haßlauer, Monika Wurmer, Leon Rosky und Christine Sprenger. © Josef Hornsteiner

Der Mittenwalder Tierschutzverein bleibt vorerst bestehen, eine Auflösung konnte kurz vor knapp verhindert werden. Denn in letzter Sekunde stellte sich ein kommissarischer Vorstand zur Verfügung.

Mittenwald – Eigentlich hätte es ein Blumenstrauß zum Abschied werden sollen. Für viele engagierte, aber knallharte Jahre. Christine Sprenger musste in den vergangenen Monaten den Mittenwalder Tierschutzverein fast im Alleingang leiten. Das war auch deutlich bei der Hauptversammlung zu merken. Sprenger verlas nicht nur den Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden, sondern auch den Kassen- und Schriftführerbericht. Der Freitagabend hätte ihr letzter als Vorsitzende werden sollen. Doch wurde aus dem Abschiedsblumenstrauß an Sprenger ein „Motivationsblumenstrauß“, wie Tessy Lödermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, erleichtert verkündete.

Die Rettung des Vereins kam zum Ende der Versammlung völlig überraschend – bei einer Zigarettenpause vor dem Gasthaus Alpenrose. Geistig hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits jeder mit dem Ende abgefunden. Es ging nur mehr um die Frage, ob sich der Verein auflöst oder mit jenem des Landkreises unter der Führung von Lödermann fusioniert. Dann bot in der Pause Georg Haßlauer – der Mittenwalder ist Hüttenwirt der Tiroler Gehrenalpe – an, den Posten des Kassiers zu übernehmen. „Ich hätte vielleicht sogar den Vorsitzenden gemacht“, sagte er. Doch ginge sich das zeitlich nicht aus bei ihm – schließlich lebt er den größten Teil des Jahres auf seiner Alm in Tirol. Aber brachte er mit seinem engagierten Angebot einen Stein ins Rollen.

Bis Herbst 2022 soll eine langfristige Lösung gefunden werden

Leon Rosky, der in Mittenwald seine Wahl-Heimat gefunden hat, bot schon zu Beginn der Sitzung an, als Schriftführer zu fungieren. Michaela Schiller würde als Stellvertretende Vorsitzende in die Bresche springen, Monika Wurmer als Beisitzerin. Langsam aber sicher bildete sich somit ein neuer Vorstand. Dann hing alles nur noch vom Posten der Führungsperson ab. Und da sagte Christine Sprenger noch einmal ja.

Kommissarisch wird der Verein nun von dieser Führungsriege bis zur erneuten Neuwahl im Herbst geleitet. „Währenddessen versuchen wir, eine langfristige Lösung und eine Nachfolge für mich zu finden“, meinte Sprenger. Ihr Wunsch wäre ein junger engagierter Vorstand, der sich gut versteht. Und Sprenger garantiert: Nächstes Jahr will und wird sie sicher nicht mehr antreten. Die Mittenwalderin strahlte am Ende der Sitzung vor Freude. Ein gigantischer Stein ist ihr vom Herzen gefallen, dass der Verein nun doch nicht am Ende ist. Genau danach hat es aber zu Beginn dieser historischen Sitzung am Freitag ausgesehen.

Die Kasse war merklich geschrumpft. Der Kontostand schmolz seit der letzten Sitzung im Jahr 2019 von rund 10 000 Euro auf nur mehr einen dreistelligen Betrag. „Wir haben sehr viel an verschiedene Institutionen gespendet“, sagte Sprenger. Zudem mussten viele Ausgaben getätigt werden. Katzen- und Hundekastrationen kosten viel Geld. Und wurden auch stets Hilfsbedürftige unterstützt. Doch spülte Sprenger auch Geld in die Kasse: So kamen über 3000 Euro durch Flohmärkte zusammen, die sie mehrmals in den vergangenen Jahren organisiert hatte. Der Kassenprüfer Christian Neuner (Hackl) bestätigte, dass die Buchführung astrein und ordnungsmäßig war. Zahlreiche Tiere mussten in den vergangenen drei Jahren gerettet werden, wie Sprenger verlas. 2019 waren es 221 Einsätze unter tatkräftiger Unterstützung der damaligen Vorstandsmitglieder Christina Ludwig und Tanja Winkler. 2020 dann 143 und vergangenes Jahr 89.

Drei Varianten stehen im Raum, sollte kein Vorstand gebildet werden können

Als sie schließlich beim Punkt Neuwahlen in die überschaubare Runde der etwa 20 Anwesenden fragte, wer denn nun einen Posten im Vorstand übernehmen möchte, herrschte fast schon gespenstische Stille. Lödermann übernahm deshalb das Wort und erklärte, dass es drei Varianten gäbe, wenn keine Führungsriege gebildet werden kann.

Variante 1 wäre die Auflösung nach Paragraf 18 gewesen. Doch waren dafür zu wenig Mitglieder anwesend, um diese gleich zu bestimmen. Man hätte eine außerordentliche Sitzung einberufen müssen und eine Dreiviertel-Mehrheit benötigt, die der Auflösung zustimmt. Bei Variante 2 hätte man sich für ein Überbrückungsjahr entschieden. Der Verein hätte dann vollständig geruht und weder Ein- noch Ausgaben tätigen dürfen. „Nur die Tierrettung wäre erlaubt gewesen“, sagt Lödermann.

Die längste Zeit des Abends schien die Variante 3 die realistischste: Die Isartaler fusionieren mit dem Tierschutzverein des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Damit wären alle Mitglieder eingegliedert geworden. Doch hätte dieser Zusammenschluss nicht nur Vorteile, wie Lödermann verdeutlichte: Es müssten Ansprechpartner im Isartal gefunden werden, die bei Tierrettungsaktionen sofort zur Stelle wären. Denn für kleinere Einsätze wäre es schwierig für Lödermann und ihre Mitglieder, extra nach Mittenwald, Krün oder Wallgau zu fahren.

Aber letztlich brauchte es keine drei Optionen, dank der kommissarischen Führungsriege. „Damit habt ihr die beste Lösung gefunden“, sagt Lödermann. Bis Herbst soll nun ein neuer, starker Vorstand gefunden werden. Für Sprenger auch eine Herzenssache: Denn kommendes Jahr feiert der Tierschutzverein sein 70-jähriges Bestehen.

Wahlen Der Tierschutzverein Mittenwald hat einen kommissarischen Vorstand gewählt: 1. Vorsitzende: Christine Sprenger; 2. Vorsitzende: Michaela Schiller; Schriftführer: Leon Rosky; Kassier: Georg Haßlauer; Beisitzer: Monika Wurmer.