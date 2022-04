Sanierung der Staatsstraße zwischen Klais und Mittenwald: Rückenwind dank G7-Gipfel

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Der erste Bauabschnitt umfasst die Staatsstraße zwischen der Ortseinfahrt Klais über den Quicken (Foto) bis zum Schmalensee. © Kornatz

Das Staatliche Bauamt Weilheim drückt bei der Sanierung der Staatsstraße 2542 zwischen Klais und Mittenwald aufs Gas. Bereits am Dienstag (19. April 2022) beginnen die Bauarbeiten. Hierfür ist eine Vollsperrung der Straße nötig.

Klais/Mittenwald – Nadine Heiß muss ein wenig Schmunzeln. Sie ist als Abteilungsleiterin des Staatlichen Bauamts Weilheim für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig. Und meist, wenn ihr Name in der Presse fällt, ist er mit Straßensperren und anderen Verkehrsverhinderungen verbunden, erklärt sie. Doch vergisst man dabei oft, dass es bei den Arbeiten des Bauamts um das Wohl der Bürger geht. Denn Heiß schafft letztlich auch schöne und vor allem sichere Straßen.

So ist es nun auch ab Dienstag im Isartal. Die Staatsstraße 2542 zwischen Klais und Mittenwald wird zwischen dem 19. April und mindestens 20. Mai komplett gesperrt. Doch bekommen die Pendler, Anwohner und Durchreisende dafür pünktlich vor dem Großereignis G7-Gipfel in Schloss Elmau eine nagelneue Straße am Schmalensee entlang.

Sorgt für sichere Straßen: Nadine Heiß, Abteilungsleiter des Bauamtes für den Landkreis, im Krüner Kurhaus. © Peter Kornatz

Am Dienstagabend informierte Heiß im Krüner Kurhaus über die anstehende Sanierung der Staatsstraße im Zuge des Infoabends zum G7-Gipfel für die Klaiser, Gerolder und Elmauer (wir berichteten), da sie von den Bauarbeiten am meisten betroffen sind. Die Instandsetzung der Fahrbahn passiert nicht direkt im Zuge des internationalen Staatstreffens im Schlosshotel und wird auch nicht aus G7-Fördertöpfen finanziert, stellt Heiß klar. Doch hat der Gipfel die Bauplanung gehörig vorangetrieben, „Rückenwind gegeben“, wie Heiß sagt, sodass es jetzt am Dienstag schon los geht. Die Baufirmen und die Behörde wollen bis zum Eintreffen der Staatsgäste, Delegationen und der Polizei eine perfekt hergerichtete Staatsstraße präsentieren.

Die wird in drei Abschnitten saniert, von Nord nach Süd. Die erste große Baumaßnahme passiert von der Ortseinfahrt Klais 2,7 Kilometerlang bis auf Höhe des ehemaligen Kinderkurheims am Schmalensee. Von dort aus wird Bauabschnitt 2 in Angriff genommen. 1,1 Kilometer weit bis zur Abzweigung ins Luttenseegebiet. Das letzte Stückchen, rund 900 Meter von dort aus bis zum nördlichen Ortseingang, soll bis spätestens 20. Mai fertig sein. Doch sind diese Angaben noch ohne Gewähr, betont Heiß. „Wir können noch nicht genau sagen, wann welcher Abschnitt genau fertig sein wird.“ Das Wetter spiele dabei die größte Rolle.

Vollsperrung muss über Bundesstraße 2 umfahren werden

Eine Vollsperrung während der gesamten Bauarbeiten ist leider nicht vermeidbar, sagt Heiß. Zum einen für die Sicherheit der Straßenarbeiter, zum anderen, weil keine Fuge in der Mitte der Fahrbahn entstehen soll. Das wäre aber der Fall, würde das Amt die Straße jeweils nur einseitig herrichten. Doch stellt die Umfahrung kein großes Problem dar, beruhigt Heiß. „Schließlich gibt es eine gute Umfahrungsmöglichkeit über die Bundesstraße 2.“ Nur für die Anliegerhöfe, die zwischen Klais und Mittenwald liegen, könnte es teils nervig werden. „Wir versuchen, die Straße soweit es geht offen zu halten.“ Aber versprechen kann Heiß nichts. „Es kann immer Mal wieder zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.“

Den Anliegern steht also ein hartes und anstrengendes Jahr bevor. Nicht nur der G7-Gipfel und seine Maßnahmen werden sie ertragen müssen, sondern auch gleich zwei Großbaustellen: Einmal die Staatsstraßen-Sanierung jetzt bis Mai und nach dem G7-Gipfel die Erneuerung der Klaiser Ortseinfahrt und der dortigen Kreuzung.