Parole im Gemeinderat: Runter vom Gas

Von: Christof Schnürer

Tempo-Kontrolle: Dass in Mittenwald vielerorts zu schnell gefahren wird, ist die - subjektive - Meinung vieler Anwohner. © Josef Hornsteiner

Der Markt Mittenwald möchte selbst entscheiden, wie schnell auf seinen Straßen gefahren wird. Deshalb ist er der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beigetreten.

Mittenwald – Wenn es im Mittenwalder Marktgemeinderat um die Themen Verkehr und Geschwindigkeit geht, entbrennen nicht selten Grundsatz-Diskussionen, wie das Beispiel Hochstraße deutlich vor Augen geführt hat. Beim SPD-Antrag, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten, war’s nicht ganz so schlimm. Doch für eine Kampfabstimmung reichte es allemal. Mit 10:7 votierte das Gremium dafür.

Im Juli 2021 hatten sieben Städte dieses Aktionsbündnis geschmiedet. „Es fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig erachten“, informierte Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier die Ratsversammlung. Unterstützt wird die Initiative unter anderem vom Deutschen und Bayerischen Städtetag sowie deutschlandweit von über 90 Kommunen. Grund genug für die SPD, bei dieser Tempo-Offensive mitzumachen. Am 4. Februar hatten die Roten ihr Gesuch im Rathaus eingereicht. Knapp zwei Monate später wurde grünes Licht gegeben.

„Das heißt nicht, dass wir jetzt überall Tempo 30 haben“, beschwichtigte der Ordnungsamtschef. „Aber wir vertun uns damit nichts.“ Zumal es in Mittenwald seit langem unterschiedliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit gibt – beispielsweise das Ausweisen von Tempo 20- und 30-Zonen, die Anordnung von konkreten Geschwindigkeitsbeschränkungen oder das Beauftragen des Kommunalen Zweckverbands Oberland zur Verkehrsüberwachung.

Das hat für Mittenwald nur Vorteile.

Daher empfahl auch der vorberatende Bau- und Umweltausschuss, der Initiative „Lebenswerte Städte“ beizutreten, um gegebenenfalls eine Änderung der Straßenverkehrsordnung erreichen zu können. „Dadurch wäre es dem Markt möglich, innerhalb eines dann gelockerten Rahmens eigenverantwortlich über mögliche weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen entscheiden zu können“, zitierte Stieglmeier aus der Verwaltungsvorlage.

„Das hat für Mittenwald nur Vorteile“, erläuterte Ursula Seydel (SPD) den Antrag ihrer Fraktion. Zudem sei der Beitritt kostenfrei, ergänzte Ralf Obst (SPD). „Wir haben es dann selbst in der Hand, welche Geschwindigkeit in welcher Straße gelten soll.“

Doch so locker flockig sahen es einige ihrer Amtskollegen keineswegs. Was beispielsweise Josef Schandl (Freie Wähler) stutzig macht, ist die seiner Meinung nach geringe Anzahl an Kommunen (90), die bislang die Initiative unterstützen. „Die Legitimität ist nicht gegeben“, schlussfolgerte der „Freiberger-Sepp“. Ihm zufolge pressiert es überhaupt nicht. Viel lieber sollte man noch ein entsprechendes Verkehrsgutachten abwarten. Ähnlich sieht es Schandls Fraktionskollege Florian Lipp, der im Bau-Ausschuss noch für den Beitritt gestimmt hatte. „Seitdem weiß ich nicht mehr, was ich machen soll“, räumte der „Dauberweiß“ freimütig ein. „Vielleicht bauen wir uns ja nur ein Bürokratie-Monster auf.“ Tonnenweise Anträge inklusive.

„Ich habe eine Überreglementierung von Haus aus dick“, stellte Benedikt Zunterer (CSU) klar. Zudem bezweifelt er, ob der Gemeinderat bei übergeordneten Straßen in puncto Tempo-Reduzierung überhaupt das Fachwissen hat. „Ich glaube nicht an eine Flut von Anträgen“, versuchte Ralf Obst die Lippschen Bedenken zu zerstreuen. „Wenn Bürger soweit gehen, dass sie Anträge stellen, dann stört sie auch was“, verdeutlichte Bärbel Rauch (SPD). „Die müssen wir dann auch ernst nehmen.“

Gerhard Schöner (CSU) hatte vor der Entscheidung das Schlusswort bei der 15-Minuten-Debatte. „Wir gehen da jetzt dazu!“, rief er seine Kollegen auf. „Wir sind eine Tourismusgemeinde, von mir aus könnt’s im ganzen Ort Tempo 30 geben.“ Diesem Wunsch ist man mit der jüngsten Entscheidung ein kleinwenig näher gekommen.